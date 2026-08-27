Șeful celei mai valoroase companii din lume proclamă o „epocă de aur” pentru industria AI

Nvidia a anunțat miercuri că veniturile sale trimestriale s-au dublat într-un an, ajungând la aproape 100 de miliarde de dolari. Jensen Huang, unul dintre fondatorii și directorul general al companiei, a declarat cu entuziasm că cererea accelerează întrucât industria inteligenței artificiale a ajuns într-o „epocă de aur”, relatează The Guardian.

Producătorul de cipuri, cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de piață de puțin peste 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari, a înregistrat venituri de 96,2 miliarde de dolari. Analiștii de pe Wall Street estimau că Nvidia va obține în al doilea trimestru al acestui an venituri de 92 de miliarde de dolari.

Veniturile Nvidia au crescut cu 106% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Compania din Silicon Valley se așteaptă ca veniturile să continue să crească, ajungând la 108 miliarde de dolari până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru.

„Inteligența artificială a ajuns la un punct de cotitură. Face lucruri utile. Tokenurile sale sunt productive și profitabile. Acum, capacitatea de calcul generează venituri”, a declarat Huang.

„Tokenurile” se referă în acest context la unitățile de text pe care modelele de inteligență artificială le procesează și le generează. În ultimul an și jumătate aceștia au devenit o unitate de măsură privind utilizarea AI, fiind folosite de companiile dezvoltatoare pentru a-și factura clienții.

Șeful Nvidia spune că aceasta oferă o platformă completă pentru dezvoltarea de AI

În calitate de producător al celor mai avansate cipuri din perioada de expansiune a inteligenței artificiale, rapoartele financiare ale Nvidia servesc drept barometru pentru întreaga industrie.

Deși multe dintre companiile cărora Nvidia le furnizează cipuri încearcă să-și reducă dependența de aceasta și să-și construiască propriile cipuri, Huang a spus că rămâne încrezător că aceste companii vor continua să cumpere de la Nvidia pentru mult timp.

„Am 100% încredere că tehnologia noastră va continua să fie extraordinară pentru ele”, a declarat acesta în cadrul conferinței privind rezultatele financiare ale companiei.

„Nvidia este o platformă – o platformă completă pentru producția de AI, care acoperă întregul ciclu de viață al inteligenței artificiale și pe care o poți utiliza în orice cloud”, a continuat el. „Este prezentă în fiecare cloud. Așa că am construit ceva foarte diferit”, a susținut acesta.

Acțiunile producătorilor de cipuri au cunoscut în general o scădere în ultimele câteva luni, pe fondul reapariției întrebărilor privind rentabilitatea miliardelor de dolari pe care companiile din domeniu le investesc în dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Criticii au pus de asemenea sub semnul întrebării caracterul circular al acordurilor de finanțare încheiate de Nvidia cu principalii săi clienți.