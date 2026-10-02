Șeful CNA după mesajul vulgar al Antena 1 contra ProTV: „Nu pot să am altă reacție la un astfel de comportament”

Valentin Jucan a reacționat scurt după ce în fața a sute de invitați la petrecerea Antena Group a apărut proiectată o insultă în limbaj suburban la adresa ProTV.

HotNews a intrat în posesia unor filmări de la petrecere, unde se vede ce s-a proiectat pe ecranele mari de pe Domeniul Știrbey.

Sute de oameni, din economie, industria publicității și angajați ai televiziunii, au luat parte joi, 1 octombrie 2026, pe Domeniul Știrbey, la petrecerea anuală a Antenei 1. La astfel de evenimente, televiziunile își expun realizările și grila viitoare de programe, grilă care se va lansa în anul care vine.

La un moment dat, pe ecranele mari ale petrecerii a fost afișată fotografia directorului general al Antenei Group, Sorin Alexandrescu, alături de mesajul: „ProTV să ne belească p***”. Organizatorii au folosit, textual, cuvântul care denumește organul sexual masculin, la plural.

Antena 1: „A fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic”

Sunată de HotNews care a relatat momentul, Antena Group a recunoscut și a explicat astfel ceea ce s-a întâmplat:

„Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”, a declarat pentru HotNews Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.

„E o imagine făcută folosind inteligența artificială. Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment (n.r. a colegului), dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”.

Președintele CNA: „Este clar de ce măsurătorile din baie nu se potrivesc cu măsurătorile de audiență”

Întrebat de HotNews dacă dorește să comenteze episodul, președintele CNA Valentin Jucan a declarat: „Vă pot spune atât: este clar de ce măsurătorile din baie nu se potrivesc cu măsurătorile de audiență”.

Jucan a încheiat: „Nu pot să am altă reacție la un astfel de comportament”.