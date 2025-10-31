Şeful CNAIR a anunțat în ce condiții se va putea merge doar pe autostradă de la București la Adjud

Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7, a declarat şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol.

„Activitate intensă pe şantierul lotului 2 (Domneşti Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focşani – Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%”, a anunţat şeful CNAIR într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Pistol, UMB Spedition lucrează acum în special în zona pasajului de la Domneşti Târg, unde se execută lucrări de hidroizolaţie, după ce a fost turnată placa de suprabetonare, la podul peste râul Trotuş, la nodul Adjud.

Valoarea contractului pentru construirea acestui lot de 38,78 km este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin PNRR.

„Pe întregul lot stadiul fizic a depăşit 85%, dar anul acesta, dacă vor permite condiţiile meteorologice să se menţină actualul ritm de lucru, circulaţia va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel se va putea circula de la Bucureşti la Adjud, doar pe autostradă (A3 şi A7), anul acesta. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor şi pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani (A3 şi A7)”, a mai precizat şeful CNAIR.

