Șeful CNAS dezvăluie „un mecanism” de consultații fictive: „Au uitat să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață. Așa i-am descoperit”

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a oferit un exemplu de practică frauduloasă din sectorul sanitar, depistată în mai multe unități, în care „pacienți în situații vulnerabile erau consultați în mod fictiv, repetat”, iar datele erau raportate automat către instituția pe care o conduce el pentru decontarea presupuselor servicii.

„Există, într-adevăr, consultații și internări fictive de-a dreptul, în sensul în care pacientul n-a călcat pe acolo, sau a călcat, de exemplu, pe la serviciile de urgență, la unitățile de primiri urgențe, și s-au trezit că în sistemul informatic aveau raportate internări continue de 5-7 zile, iar ei nu erau în spital în momentul acela”, a declarat oficialul, duminică, la Digi24.

El a explicat că, prin astfel de practici frauduloase, „spitalul încasează mai mulți bani decât ceea ce a prestat, ca servicii”, fie spitalul sau cabinetul în cauză „încasează bani în lipsa pacientului”.

„Nu îmi place să vorbesc prea mult în spațiul public despre aceste mecanisme, din două motive, unu, să nu dau idei, și, doi, ne facem treaba împreună cu organele abilitate”, a adăugat șeful CNAS.

„De unde ne-am dat seama? Au uitat să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață”

Horațiu Moldovan a oferit un exemplu de mecanism de consultări fictive.

„În anumite unități, nu una, exista o practică în care pacienți în situații vulnerabile erau consultați în mod fictiv, repetat. Erau programați după fiecare consultație. În softul intern al cabinetului respectiv, al policlinicii respective, aveau trecută data următoarei investigații, următoarelor consultații, împreună cu lista aferentă de investigații pe care urmau să le facă, și în data respectivă consultațiile erau urcate și raportate automat în sistemul de asigurare al Casei de Asigurări de Sănătate. De unde ne-am dat seama? Au uitat un amănunt, zic eu, foarte important, să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață – și așa i-am descoperit”, a explicat șeful CNAS.