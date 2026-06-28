Generația care dă bacalaureatul în 2026 „a fost lovită din toate părțile”. 2 legi ale educației și 12 miniștri în 13 ani

Președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE), Mihnea Haiduc, afirmă că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă elevii în perioada examenelor este lipsa de empatie din partea profesorilor. În același timp, acesta susține că promoția care susține bacalaureatul în acest an este una „mai aparte”, după ce a traversat numeroase schimbări legislative de-a lungul anilor de școală.

„Este clar că momentan în societate cea mai mare problemă de care ne lovim noi ca elevi atunci când vorbim despre orice examen sau orice test, de fapt, pe care se pune o presiune mai mare, cum erau înainte tezele, de exemplu, este lipsa unei empatii din partea profesorilor de multe ori, din partea celorlalți actori implicați în mediul educațional și faptul că elevii de multe ori simt că nu au cu cine să vorbească despre ceea ce trec și despre presiunea academică”, a declarat Mihnea Haiduc într-o emisiune de la Prima News, citat de site-ul Educație Privată.

Liderul CNE a spus că actuala generație de absolvenți de liceu a fost afectată de numeroase modificări ale sistemului de educație încă din primii ani de școală.

„Este o generație puțin mai aparte față de restul, prin prisma faptului că ei au intrat în clasa pregătitoare acum 13 ani, în 2013, și de atunci am schimbat două legi ale educației, s-au schimbat 12 miniștri ai educației în 13 ani și acești elevi au fost loviți din toate părțile de schimbări de regulament, de programă, de paradigmă, iar multe reforme începute în timpul acestor ani de școală nu au fost duse la bun sfârșit”, a afirmat Mihnea Haiduc.

Potrivit acestuia, faptul că elevii ajung să susțină examenul de bacalaureat după toate aceste schimbări reprezintă, în sine, o reușită.

„Așa că faptul că acești elevi au ajuns ajung luni în fața bacalaureatului este un moment în care ei trebuie să realizeze reușita, pentru că au trecut prin toate aceste provocări, toate aceste piedici pe care sistemul le a pus, din păcate, voluntar sau involuntar”, a explicat reprezentantul CNE.

Calendarul Bacalaureatului 2026: Prima probă are loc mâine

Proba scrisă la Limba și literatura română deschide luni, 29 iunie, sesiunea de vară a examenului național de Bacalaureat 2026. După proba la Română, absolvenții vor susține marți proba obligatorie a profilului, joi proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Probele scrise încep la ora 9:00, după distribuirea subiectelor în sălile de examen. Candidații au la dispoziție trei ore (180 de minute) pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea acestora. Elevii care termină mai devreme pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate de la începerea probei.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării;

– Proba la alegere a profilului și specializării; 3 iulie – Limba și literatura maternă.

Rezultate la BAC 2026