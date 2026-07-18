Șeful dronelor ucrainene: Operațiunea „MoLoChKa” schimbă prioritățile inamicului / Ce au fost nevoiți să facă rușii. „Dacă vor o bătălie navală, asta vor avea”

Șeful forțelor de drone ucrainene, Robert „Magyar” Brovdi a spus că loviturile aplicate navelor rusești pe Marea Neagră și Marea Azov a forțat Moscova să retragă de pe front până la 200 de echipe ale unității de elită „Rubikon” pentru a-și proteja flota fantomă.

„(Operațiunea) MoLoChKa schimbă prioritățile inamicului”, a scris Brovdi pe X, adăugând că astfel Moscova va avea câte o echipă a forțelor de drone „Rubikon” pentru fiecare navă „supraviețuitoare”.

„Pe lângă unitățile „Rubikon” retrase parțial de pe front, au fost mobilizate și forțele și mijloacele întregii Divizii 51 de Apărare Aeriană, precum și un regiment antiaerian din ceea ce a mai rămas din Flota Mării Negre”, a afirmat acesta, adăugând că armamentul include interceptori anti-drone, lansatoare mobile (MANPADS) și mitraliere.

Magyar: „Asta este un lucru bun”

„Ei bine, dacă vor o bătălie navală, o bătălie navală vor avea. Exact atâtea nave vor distruge „Păsările” Forțelor Sistemelor Fără Pilot în Marea Neagră și Marea Azov în restul lunii iulie și în prima jumătate a lunii august. O chestiune de onoare”, a adăugat el.

„Inamicul a fost forțat să-și slăbească semnificativ componenta specializată de drone, „Rubikon”, de-a lungul liniei frontului, într-un efort de a păstra rămășițele flotei fantomă a Rusiei. Și asta este un lucru bun”, a afirmat șeful forțelor de drone ale Ucrainei.

„Operațiunea MoLoChKa obligă inamicul să-și angajeze forțe valoroase. Bătălia navală încă nu a avut loc“, a insistat el.

Robert Brovdi, a explicat zilele trecute ce înseamnă „MoLoChKa”, numele operațiunii care a început pe 6 iulie. „MLChK = Moskva Liazhe Cherez Krym. (Moscova va cădea prin Crimeea)”, a scris el pe X.

Ultimul bilanț al Operațiunii „MoLoCHKa”

Potrivit lui Robert Brovdi, al cărui nume de războinic este Magyar, în cele 13 zile ale operațiunii MoLoCHKa au fost lovite în total 172 de nave rusești.

Dintre acestea, spune el, 118 au fost atacate pe Marea Azov și 54 de pe Marea Neagră.

Bilanțul ultimei nopți, cea de vineri spre sâmbătă, este de 13 nave lovite pe Marea Neagră și Marea Azov: opt nave cargo, un petrolier, o navă de transport gaze, un remorcher și două macarale plutitoare.

Poziția navelor rusești lovite în noaptea de 17 spre 18 iulie. Foto: X / 414 Magyar’s Birds

„Obiectivul rămâne neschimbat: oprirea logisticii petrolului, combustibililor și mărfurilor care ocolesc sancțiunile. Fiecare navă cu propulsie proprie va fi transformată într-o barjă oarbă și surdă, care plutește în derivă pe mare. Scopul este să nu se polueze apele cu pete de petrol, deci fără perforații ale corpului navei”, a mai spus Brovdi.

Atacurile ucrainene au forțat Rusia, cel mai mare exportator mondial de cereale, să limiteze transportul maritim în Marea Azov — o rută pe care se desfășoară aproximativ un sfert din exporturile sale de cereale, au declarat surse Reuters.

Prețurile europene la grâu au crescut cu aproximativ 8% săptămâna aceasta, pe fondul intensificării atacurilor din zona Mării Negre, care au stârnit îngrijorări cu privire la principalele rute de export ale cerealelor, comercianții anticipând că o parte din cerere se va orienta către aprovizionarea din Uniunea Europeană.