Șeful Fed și Trezoreriei SUA i-au chemat de urgență pe șefii marilor bănci după Anthropic a dezvăluit ce poate face Mythos

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, au ținut săptămâna aceasta o ședință de urgență cu directorii executivi ai băncilor pentru a-i avertiza cu privire la riscurile cibernetice generate de cel mai recent model de interligență artificială (IA) al companiei Anthropic, au spus pentru reuters două surse familiarizate cu situația.

Anthropic a lansat puternicul model Mythos la începutul acestei săptămâni, dar nu l-a făcut disponibil pe scară largă, invocând îngrijorarea că acesta ar putea expune vulnerabilități de securitate cibernetică necunoscute până acum.

Mythos poate sparge orice sistem sau browser

Compania a spus că modelul este capabil să identifice și să exploateze punctele slabe din „toate sistemele de operare majore și toate browserele web majore”.

Săptămâna trecută, Anthropic a precizat că se află în discuții continue cu oficialii guvernului SUA cu privire la „capacitățile cibernetice ofensive și defensive” ale modelului.

O a treia sursă apropiată de această chestiune a confirmat demersurile Anthropic, afirmând că compania a informat în mod proactiv înalți oficiali ai guvernului SUA și părți interesate cheie din industrie cu privire la capacitățile Mythos înainte de lansarea sa.

Întâlnirea găzduită de Trezorerie marți la Washington a avut ca scop asigurarea faptului că băncile sunt conștiente de riscurile prezentate de Mythos și de modele similare și că iau măsuri pentru a-și apăra sistemele, a declarat una dintre surse.

Ce șefi de bănci au fost la întâlnire

Invitațiile au fost trimise în condițiile în care majoritatea directorilor executivi ai celor mai mari bănci americane se aflau deja la Washington pentru a participa la alte întâlniri, a spus una dintre surse.

Accesul la Mythos va fi limitat la aproximativ 40 de companii de tehnologie, inclusiv Microsoft și Google, a transmis Anthropic.

Bloomberg News, care a relatat prima dată despre acest subiect joi, a scris că au fost prezenți directorii executivi ai Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo și Goldman Sachs. Directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, nu a putut participa, a declarat una dintre surse pentru Reuters.