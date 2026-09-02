Demis în scandalul „Azilele groazei”, reîntors după trei ani în aceeași funcție. Cum explică Guvernul

Dantes-Nicolae Bratu a fost numit șef la Inspecția Muncii, aceeași funcție pe care a trebuit să o părăsească în iulie 2023, în urma scandalului azilelor groazei. Întrebată de HotNews de motivul din spatele deciziei, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că lui Bratu nu i s-a atribuit până acum o vinovăție în scandalul referitor la condițiile în care erau ținuți bătrânii din azilele din Voluntari și Afumați.

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Numirea lui Bratu a fost făcută, miercuri, prin decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dantes Nicolae Bratu, director general al Direcției generale audit public intern din cadrul Inspecției Muncii, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de inspector general de stat la Inspecția Muncii”, scrie în decizia publicată în Monitorul Oficial.

„Verificările au fost în regulă”

Ioana Dogioiu a explicat, pentru HotNews, că propunerea de numire a lui Bratu în funcția de șef la Inspecția Muncii a fost făcută de către Ministerul Muncii.

„Propunerea de numire a venit de la domnul secretar de stat de la Ministerul Muncii, domnul Derzsi Ákos. Domnia sa este secretarul de stat din Ministerul Muncii care coordonează această zonă de inspecție a muncii. Verificările profesionale și toate tipurile de verificări au fost în regulă, prin urmare, premierul nu avea motive să respingă o propunere venită din partea Ministerului Muncii pe o zonă de competență a Ministerului Muncii”, a spus Dogioiu.

Ea a argumentat, în continuare, că suspendarea din funcție din 2023 nu a dus până acum la stabilirea unei vinovății care să-i fie imputată lui Bratu.

„La momentul respectiv a fost suspendat, însă, după cum vedem, nu există o vinovăție care să-i fie atribuită în acel scandal în mod oficial și nici ancheta nu a ajuns deocamdată la un deznodământ”, a comentat Dogioiu.

La observația că, în timpul premierului Orban, corpul de control al primului-ministru a constatat nereguli la Inspecția Muncii, pe atunci tot sub conducerea lui Dantes Bratu, Ioana Dogioiu a răspuns:

„Evaluările prezentate de secretarul de stat din Ministerul Muncii care coordonează această zonă și care a făcut propunerea nu au reflectat niciun fel de problemă în ceea ce-l privește pe domnul Dantes Bratu”.

Dantes Bratu a fost suspendat în iulie 2023

În iulie 2023, șeful Inspecției Muncii, Dantes Bratu, și directorii executivi ai agențiilor pentru plăți și inspecție socială din București și din opt județe au fost suspendați din funcție. Măsura a fost cerută de premierul Marcel Ciolacu, care a spus că în urma controalelor în centrele sociale, declanșate după scandalul privind azilele groazei, au fost descoperite „situații de netolerat”.

Potrivit acestuia, cele mai mari probleme au fost descoperite în centre din București, mai ales în sectorul 1, și din județele Arad, Giurgiu, Constanța, Maramureș, Hunedoara, Teleorman și Vrancea.

„Există o situație de netolerat – centre fără autorizație, centre care funcționau clandestin sub ochii funcționarilor statului român, plus alte centre cu probleme grave închise sau cu activitatea suspendată. Este inadmisibil”, spunea Ciolacu.

Scandalul azilelor groazei

În scandalul azilelor groazei din Voluntari și Afumați au avut loc două demisii la vârful statului – au plecat ministrul Muncii, Marius Budăi, și ministrul Familiei, Gabriela Firea. Gabriela Firea a demisionat în 14 iulie 2023, la zece zile de la perchezițiile făcute de anchetatori la azilele groazei și în urma numeroaselor dezvăluiri privind legăturile Gabrielei Firea cu Ștefan Godei, patronul a două dintre căminele de bătrâni.

Centrul de Investigații Media și Buletin de București, cele două publicații de la care a pornit ancheta DIICOT vizând cele trei azile ale groazei, au dezvăluit legăturile Gabrielei Firea cu oameni implicați în schema abuzurilor din azile.

Ștefan Godei, patronul Asociației Gabriel cel Viteaz, care deține două dintre azilele groazei, a fost angajat în Primăria Capitalei în 2016, de la debutul primului mandat al Gabrielei Firea la PMB și a lucrat acolo timp de aproape cinci ani.

Asociația Sfântul Gabriel cel Viteaz condusă de Ștefan Godei a avut-o în conducere, la înființare, și pe Ligia Gheorghe, consiliera și prietena Gabrielei Firea.

În urma anchetei declanșate de DIICOT în scandalul azilelor groazei, Ștefan Godei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Conform referatului DIICOT cu propunerea de arestare, Ștefan Godei, omul care controla asociația „Sfântul Gabriel cel Viteaz” vizată de anchetă, a câștigat 3,7 milioane de lei din azilele groazei, unde bătrânii și oamenii cu dizabilități au fost bătuți, lăsați flămânzi, cu bube care au făcut viermi, într-o mizerie inimaginabilă.