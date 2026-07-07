Șeful instituției care organizează alegerile spune că anticipatele sunt „imposibil” de făcut acum. Un fost președinte CCR îl contrazice

Dorite sau nu de partide, alegerile anticipate sunt departe de a fi soluția crizei politice de la București, este de părere Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP). În opinia sa un scrutin înainte de termen este „imposibil” de organizat în acest moment în România, în primul rând din punct de vedere legal. „Povești!”, îl contrazice un fost președinte al CCR.

Autoritatea Electorală Permanentă este instituția care se ocupă cu organizarea alegerilor.

Argumentele lui Țuțuianu

Șeful AEP a declarat, marți, într-o conferință de presă, că există anumite constrângeri legale în privința organizării alegerilor, pe care guvernul demis nu le poate depăși.

„Am văzut luări de poziție, inclusiv din partea unor parlamentari, care au spus că toate lucrurile sunt ok, alegerile pot fi organizate oricând. Dincolo de asta, AEP are niște responsabilități. Scurtarea termenelor implică adoptarea unui act normativ. Noi nu avem astăzi nici Parlament la lucru şi nici Guvern care să poată adopta o ordonanţă de urgenţă, iar subsecvent ar trebui adoptate cel puţin cinci hotărâri de guvern. Cu alte cuvinte, în ziua când s-a dizolvat Parlamentul ar trebui să avem ordonanţa şi ar trebui să avem cinci hotărâri de guvern şi ar însemna să încălcăm toate regulile privind transparenţa”, a declarat Țuțuianu.

Șeful AEP a precizat că este nevoie de o lege separată de reglementare a anticipatelor, care poate fi pregătită rapid de instituția pe care o conduce. Însă, nu la fel de rapid ar putea fi și adoptată, având în vedere că nu avem un guvern cu puteri depline, care să poată emite ordonanțe de urgență, iar parlamentarii sunt în vacanță.

„Dacă este să discutăm ce putem face astăzi, răspunsul este că nu putem face cam nimic. Avem capacitatea tehnică necesară pentru a pregăti un proiect de lege, problema este cine îl preia”, a comentat Adrian Țuțuianu.

„Legea 208/2015, care este actul normativ de bază, a fost gândită pentru alegeri la termen. Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale. (…) Un asemenea calendar, astăzi, este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate”, mai spus el.

Fost președinte CCR: „Astea sunt povești de oameni care nu știu legile”

Într-o discuție cu HotNews, fostul președinte CCR Augustin Zegrean îl contrazice pe președintele Autorității Electorale. Zegrean spune că guvernul actual, chiar cu puteri limitate după ce a fost demis prin moțiune, va putea lua deciziile necesare pentru organizarea alegerilor.

„Calendarul electoral îl stabilește guvernul. Toate termenele sunt stabilite prin hotărâre de guvern, astfel că Executivul poate stabili și termene mai scurte. Nu este nevoie de altă lege. Iar pentru că este o problemă de urgență, Guvernul interimar poate să adopte hotărâri de guvern”, a explicat Augustin Zegrean.

Constituționalistul critică atitudinea celor din AEP.

„Astea sunt povești de oameni care nu știu legile. Modifică legea electorală de fiecare dată pentru că își fac calcule, cum să le fie lor mai bine. Asta deși Comisia de la Veneția spune să nu modificăm legea cu un an înainte”, a mai spus Zegrean.