Șeful Microsoft numește o calitate crucială la locul de muncă în era AI: Degeaba ai IQ, dacă nu ai EQ

Satya Nadella, directorul general al Microsoft, afirmă, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai avansată, că oamenii nu se mai pot baza doar pe creierul lor pentru a avea succes la locul de muncă, relatează Business Insider.

Nadella a spus într-o discuție pe care a avut-o recent cu într-o discuție recentă cu Mathias Döpfner, directorul grupului de presă Axel Springer, că inteligența emoțională, cunoscută și sub denumirea de coeficient emoțional (EQ), devine din ce în ce mai importantă la serviciu, pe măsură ce AI preia tot mai multe sarcini tehnice.

„IQ-ul contează, dar nu este singurul lucru de care e nevoie în lume”, a spus Nadella într-un interviu acordat pentru ultimul episod al podcastului lui Döpfner, numit MD Meets. „Am simțit mereu că, cel puțin pentru lideri, că dacă ai doar IQ fără EQ, este pur și simplu o risipă de IQ.”

Nadella a adăugat că inteligența socială este de asemenea esențială și a afirmat anterior că empatia este o calitate importantă în afaceri, nu doar o abilitate bună de avut.

Döpfner l-a întrebat dacă importanța empatiei este unul dintre motivele pentru care Microsoft a decis să cheme înapoi să lucreze la birou mai mulți angajați, începând de la începutul anului viitor. Răspunsul a fost că, în era AI, este cu atât mai important să recunoaștem rolul colaborării umane și că locul de muncă este „cel mai bun instrument de colaborare”. Nadella a adăugat însă că nu își dorește să fie „dogmatic” în privința cerințelor de revenire la birou.

Microsoft mizează tot mai mult pe dezvoltarea AI pe cont propriu

Business Insider amintește totodată că șeful Microsoft a reorganizat recent echipa de conducere a companiei, în parte pentru a concura mai bine în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale AI. De asemenea, el l-a desemnat pe managerul Rolf Harms – care a ajutat Microsoft în tranziția către succesul său din domeniul cloud computing – să fie consilier pe tema economiei AI, conform unui document intern trimis de Nadella în noiembrie.

Pe lângă investiția sa majoră în OpenAI, creatorul ChatGPT, Microsoft a creat o nouă echipă dedicată dezvoltării inteligenței artificiale generale (AGI), adică a unei forme ipotetice de AI capabilă să depășească oamenii într-o gamă largă de sarcini complexe.

Pe de altă parte, Microsoft a concediat mii de angajați anul acesta în condițiile în care compania fondată de Bill Gates și-a intensificat monitorizarea rezultatelor salariaților.

Business Insider subliniază că tot mai multe companii încep să pună accentul pe abilitățile personale și sociale ale angajaților, pe măsură ce delegă mai multe responsabilități tehnice instrumentelor de inteligență artificială. Directori și experți în transformarea locului de muncă au declarat în ultimul timp că rezolvarea problemelor, inteligența emoțională și creativitatea vor fi sau sunt deja printre cele mai importante calități în era AI.