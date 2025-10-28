Creatorul ChatGPT valorează acum mai mult decât orice companie din Europa

Microsoft și OpenAI, compania din spatele popularului chatbot ChatGPT, au ajuns la un acord care permite celei din urmă să se reorganizeze ca o societate în interes public, evaluând OpenAI la 500 de miliarde de dolari și oferindu-i mai multă libertate în operațiunile sale comerciale, transmite Reuters.

Acordul elimină pentru OpenAI o constrângere majoră privind atragerea de capital, care exista din 2019. OpenAI semnase atunci un contract cu Microsoft ce acorda gigantului tehnologic drepturi asupra unei mari părți din rezultatele OpenAI, în schimbul serviciilor costisitoare de cloud computing necesare pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială (AI).

Pe măsură ce serviciul ChatGPT a cunoscut o creștere explozivă a popularității, aceste limitări au devenit o sursă notabilă de tensiune între cele două companii.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat că aceasta nu are planuri privind o eventuală listare pe bursă.

Cele două companii au anunțat că Microsoft va păstra o participație de aproximativ 135 de miliarde de dolari, adică 27%, în OpenAI Group PBC, care va fi controlată de OpenAI Foundation, o organizație nonprofit. Microsoft a investit până acum 13,8 miliarde de dolari în OpenAI, iar acordul de marți sugerează că gigantul tech a obținut un randament de aproape 10 ori de pe urma investiției.

Acțiunile Microsoft au crescut cu 2,5%, ducând din nou capitalizarea bursieră a companiei peste pragul de 4 trilioane de dolari.

Acordul înseamnă totodată că OpenAI valorează acum mai mult decât cele mai mari companii din Europa, raportat la capitalizarea lor bursieră: producătorul olandez de matrițe pentru cipuri ASML (409 miliarde dolari), conglomeratul francez al produselor de lux LVMH (357 miliarde), compania germană de software SAP (317 miliarde), grupul olandez de investiții diversificate Prosus (309 miliarde) sau compania franceză de modă Hermès (269 miliarde de dolari).

Ce prevede noua înțelegere dintre OpenAI și Microsoft

Acordul menține interdependența dintre cele două firme până cel puțin în 2032, printr-un contract masiv de cloud computing, Microsoft păstrând până atunci anumite drepturi asupra produselor și modelelor de inteligență artificială ale OpenAI – chiar și în eventualitatea în care OpenAI ar atinge inteligența artificială generală (AGI), momentul teoretic în care sistemele de AI pot egala capacitățile umane.

Cu peste 700 de milioane de utilizatori săptămânali începând din septembrie, ChatGPT a devenit un fenomen global și chipul inteligenței artificiale pentru publicul larg. Pe măsură ce compania a crescut, acordul cu Microsoft a limitat capacitatea OpenAI de a atrage finanțare din surse externe și de a semna contracte pentru sisteme de calcul de mare putere, în contextul în care numărul uriaș de utilizatori ChatGPT și cercetările privind noile modele au dus la o explozie a nevoilor de resurse informatice.

„OpenAI a finalizat procesul de recapitalizare, simplificându-și structura corporativă”, a declarat Bret Taylor, președintele consiliului de administrație al OpenAI Foundation, într-o postare pe blog. „Organizația nonprofit rămâne în controlul entității comerciale și are acum o cale directă către resurse majore înainte de apariția AGI”.

Acordul anterior din 2019 dintre Microsoft și OpenAI conținea numeroase clauze care depindeau de atingerea AGI, iar noul acord cere formarea unui comitet independent care să verifice afirmațiile OpenAI privind atingerea acestui nivel.

„OpenAI se confruntă în continuare cu scrutin continuu privind transparența, utilizarea datelor și supravegherea siguranței. Dar, în ansamblu, această nouă structură ar trebui să ofere o cale mai clară către inovație și responsabilitate”, a declarat pentru Reuters Adam Sarhan, directorul general al companiei de consultanță financiară 50 Park Investments.

Microsoft a anunțat, de asemenea, că a semnat un acord prin care OpenAI va cumpăra servicii de cloud computing Azure în valoare de 250 de miliarde de dolari. În schimb, Microsoft nu va mai deține dreptul de preemțiune pentru a furniza servicii de calcul către OpenAI.