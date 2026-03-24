Șeful miliardar al Palantir susține că doar două tipuri de persoane pot fi sigure de viitor în „era AI”

De la Generația Z până la angajații mai în vârstă, lucrătorii din diverse domenii sunt îngrijorați de viitorul carierelor lor, pe măsură ce inteligența artificială (AI) amenință să bulverseze piața muncii. Alex Karp, CEO-ul Palantir, oferă o perspectivă surprinzător de simplă, și controversată, asupra celor care vor fi în avantaj, relatează revista Fortune și Business Insider.

„Există practic două moduri de a ști că ai un viitor”, a spus Karp într-un interviu acordat recent pentru podcastul TBPN. „Unul: ai o formă de formare profesională vocațională. Sau doi: ești neurodivergent”, a pus el verdictul bizar.

Neurodiversitatea este un termen mai larg care include tulburări precum ADHD, autism, dislexie și alte condiții.

Karp a mers chiar mai departe decât această definiție, considerând că aproape oricine urmează o cale profesională neconvențională poate fi inclus aici. El a subliniat cum cele două gazde ale podcastului TBPN au renunțat la locuri de muncă corporative tradiționale pentru a lucra la propriile lor proiecte, inclusiv proiectul lor video specializat pe probleme legate de tehnologie.

„Ca voi, de exemplu, care stați aici. Ați fi putut avea un job corporativ banal”, a subliniat în timpul interviului Karp, cu o avere estimată de Bloomberg la 16,5 miliarde de dolari după ce compania de analiză și integrare de date pe care a fondat-o alături de Peter Thiel și alți antreprenori din sectorul tech a câștigat în ultimii ani numeroase contracte din partea Pentagonului și a altor autorități americane.

Alex Karp se oferă pe sine ca exemplu

Șeful Palantir a declarat că „expertiza reală”, fie pe partea tehnică, fie pe partea de client, este mult mai valoroasă decât „toate celelalte lucruri care erau considerate prețioase”.

Karp este unul dintre antreprenorii tech care susțin vocal faptul că „era AI” va devaloriza în principal munca de birou. De asemenea, este un ferm susținător al ideii că neurodiversitatea reprezintă un mare atu în contextul acestei schimbări. În decembrie, Karp a declarat că faptul că a crescut suferind de dislexie a fost „momentul definitoriu” al vieții sale.

„Este pur și simplu pentru că, dacă ești masiv dislexic, nu poți urma un plan prestabilit”, a spus el în timpul summit-ului DealBook organizat anul trecut de The New York Times. „Nu există niciun plan pe care un dislexic să-l poată stăpâni. Și, prin urmare, învățăm să gândim liber”, a argumentat el.

Dislexia este o dificultate de citire și procesare a limbajului scris, care nu are legătură cu inteligența, dar face ca literele și cuvintele să fie percepute sau reținute mai greu. Practic, creierul „citește” diferit, provocând confuzii între sunete și simboluri.

O înregistrare video cu Karp având dificultăți în a sta locului în timpul summit-ului a devenit viral.

Every pre-school teacher in America should be required to watch this video of Alex Karp being completely unable to sit still in his chair.pic.twitter.com/Nm4DWBrGAf — Katherine Boyle (@KTmBoyle) December 3, 2025

Ca răspuns, Palantir a anunțat crearea unui „Program de Burse pentru Neurodivergenți” ca parte a strategiei sale neconvenționale de recrutare. Firma de analiză a datelor a precizat că șeful va conduce runda finală a interviurilor.

Șeful Palantir spune că sistemul educațional din prezent era bun pentru era Revoluției Industriale

În ceea ce privește persoanele care caută formare profesională, Karp militează pentru o reformă a sistemului educațional pentru a acorda mai multă valoare competențelor vocaționale. De asemenea, vrea să schimbe modul în care SUA utilizează testele pentru a măsura aptitudinea în diverse domenii.

„Toate testele noastre sunt construite pe lucruri care erau valoroase în Revoluția Industrială”, a spus el.

Business Insider notează că personalitatea iconoclastă a lui Karp este în centrul identității unice a Palantir, ceea ce a poziționat atât CEO-ul său, cât și compania pentru un succes imens. Karp a devenit miliardar după ce Palantir a devenit o companie publică printr-o listare directă la Bursa de Valori din New York în septembrie 2020. Acțiunile companiei au crescut cu peste 1.500% de atunci.

„O parte din motivul pentru care oamenii vin și rămân la Palantir este că ne angajăm activ în cultivarea minților”, a spus Karp în decembrie anul trecut, adăugând: „Ne cultivăm mințile fiind extrem de dificili”.