Șeful NATO, avertisment adresat direct tinerilor ruși: „Vi se vinde o poveste falsă. Probabil că voi veți fi cei care vor muri”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a avertizat miercuri pe tinerii ruși că cel mai probabil vor muri dacă se înrolează ca să participe la războiul Moscovei din Ucraina, informează Reuters.

„Vi se vinde o poveste falsă”, a declarat Rutte în cadrul unei conferințe de presă la Kiev, într-un mesaj adresat direct „tinerilor ruși și familiilor lor”.

„Bărbați ca voi, care vă alăturați luptei – nu veți fi instruiți. Echipamentul pe care vi-l vor furniza este sub standard. Există o probabilitate foarte mare să muriți sau să fiți răniți cât timp vă aflați acolo”, a spus șeful NATO.

„Și sunt șanse mari ca, dacă veți fi răniți, să fiți lăsați să suferiți în noroi și să muriți”, i-a avertizat el.

Rutte a mai afirmat că Rusia suferă pierderi „absolut uluitoare” în Ucraina, unde, potrivit lui, mor peste 30.000 de soldați ruși în fiecare lună – cifre care corespund cu cele pe care le-a menționat anterior.

„Acest lucru înseamnă pierderea mai multor oameni într-o singură lună decât a pierdut Uniunea Sovietică în 10 ani, în anii 1980, în Afganistan”, a adăugat șeful NATO.

„Nu este ceva abstract”, a spus Rutte. „Vi se vinde o poveste falsă. Probabil că voi veți fi cei care vor muri.”

Rusia, care descrie oficial conflictul drept o „operațiune militară specială” și promite recruților salarii generoase, susține de multă vreme că extinderea NATO spre est, derulată de la sfârșitul Războiului Rece – precum și perspectiva aderării Ucrainei la alianța militară condusă de SUA – reprezintă o amenințare existențială la adresa securității sale.