Șeful NATO dă asigurări că aliații discută despre „cea mai bună modalitate” de a redeschide strâmtoarea Ormuz

Membrii NATO poartă discuţii pentru a găsi cea mai bună modalitate de a redeschide strâmtoarea Ormuz, o rută strategică blocată de Iran în urma atacurilor americano-israeliene, a declarat miercuri secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, relatează News.ro citând CNN.

„Suntem, desigur, cu toţii de acord că strâmtoarea trebuie redeschisă. Şi ceea ce ştiu este că aliaţii colaborează şi discută despre modul cum să procedeze, despre cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru”, a declarat Mark Rutte, aflat în vizită în nordul Norvegiei pentru a asista la exerciţiul Cold Response.

„Lucrăm împreună la acest lucru pentru a găsi o soluţie”, a asigurat Rutte.

Preşedintele american Donald Trump critică de câteva zile refuzul principalilor aliaţi ai Washingtonului din cadrul NATO, printre care Franţa şi Marea Britanie, de a ajuta Statele Unite să redeschidă această strâmtoare prin care, înainte de război, tranzitau aproape 20% din petrolul brut mondial şi din gazul natural lichefiat (GNL). Paralizia aproape totală a strategicei strâmtori Ormuz a făcut ca preţurile petrolului să crească vertiginos în ultimele două săptămâni.

Trump a solicitat luni asistenţa marilor puteri mondiale pentru a garanta securitatea strâmtorii. Marţi, el a calificat drept „o greşeală cu adevărat stupidă” refuzul multor ţări NATO de a acorda asistenţă Statelor Unite şi a asigurat că, în cele din urmă, ajutorul lor nu este necesar.

În acelaşi timp, armata americană a lovit cu bombe anti-buncăr depozite iraniene de rachete situate în apropierea strâmtorii Ormuz.