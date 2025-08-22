Șeful NATO, vizită la Kiev pentru discuții despre garanțiile de securitate: „Lucrăm împreună”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns vineri la Kiev unde urmează să aibă o discuțiile cu președintele Volodimir Zelenski, a anunțat șeful cancelariei prezidențiale Andri Iermak, citat de Kyiv Independent.

Cei doi oficiali s-au mai văzut luni la Washington în timpul unui summit la care președintele ucrainean a participat alături de mai mulți aliați europeni, printre care liderul NATO și șefa Comisiei Europene. La această discuție din SUA a fost avansată ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina.

Potrivit secretarului general NATO, acordul privind garanțiile de securitate va consta în două niveluri: consolidarea armatei ucrainene și angajamente din partea SUA și Europei menite să descurajeze Rusia în cazul unei viitoare agresiuni

„Lucrăm acum împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a declarat Rutte într-o conferință de presă.

Ce implică garanțiile de securitate

Publicația americană Bloomberg a relatat pe 19 august că pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat în această săptămână. Una din variantele discutate este trimiterea de trupe britanice și franceze în Ucraina, împreună cu contingente din aproximativ 10 alte țări.

Ziarul britanic The Times a scris că țările europene vor ca președintele SUA Donald Trump să trimită avioane de luptă americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Astfel, potrivit informațiilor obținute de The Times, responsabilii militari de rang înalt din Europa au discutat despre desfășurarea de avioane americane F-35 în România, unde NATO construiește cea mai mare bază aeriană a sa din Europa, pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou.

Potrivit lui Rutte, discuțiile privind desfășurarea de trupe străine în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate sunt în curs, dar „este prea devreme pentru a spune care va fi rezultatul”.

„Este încă prea devreme pentru a spune cine ar putea furniza trupe, cine va contribui cu informații, cine va fi prezent pe mare și cine în aer”, a adăugat președintele Zelenski.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat pe 18 august că garanțiile nu vor implica aderarea la NATO, ci se vor baza pe o armată ucraineană puternică, susținută de angajamentele aliaților din „Coaliția pentru Voință”, care include peste 30 de țări printre care România.

Oficialii europeni au declarat pentru Kyiv Independent pe 19 august că în zilele următoare ar putea avea loc o serie de întâlniri între țările membre ale Coaliției pentru a stabili detaliile.

Trump a declarat pentru Fox News pe 19 august că Washingtonul ar putea oferi sprijin aerian ca parte a garanțiilor, dar a exclus desfășurarea de trupe terestre americane.

Moscova respinge garanții de securitate care sunt stabilite în absența sa

La începutul acestei săptămâni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei.

„Ucraina are nevoie de garanții de securitate, astfel încât noi, copiii și nepoții noștri să putem fi siguri că Rusia nu ne va ataca. Acestea sunt garanții de securitate împotriva unui agresor”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă, ca răspuns la remarca lui Lavrov.

De asemenea, Serghei Lavrov a declarat vineri că „nu este planificată nicio întâlnire” între președinții Rusiei și Ucrainei, în pofida încercărilor Statelor Unite de a organiza un astfel de summit.

„Nu este planificată nicio întâlnire”, a declarat Lavrov într-un interviu pentru o emisiune de la NBC.

Președintele american Donald Trump a alimentat așteptările pentru un summit rapid între cei doi lideri, spunând că ambii au fost de acord să se întâlnească, după ce l-a primit la Casa Albă pe președintele Volodimir Zelenski alături de aliați europeni și a vorbit cu Vladimir Putin într-un summit găzduit de Alaska.