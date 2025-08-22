Moscova neagă pregătirile pentru un summit Putin–Zelenski. Lavrov: „Nu este planificată nicio întâlnire”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că „nu este planificată nicio întâlnire” între președinții Rusiei și Ucrainei, în pofida încercărilor Statelor Unite de a organiza un astfel de summit, potrivit AFP.

„Nu este planificată nicio întâlnire”, a declarat Lavrov într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC.

Președintele american Donald Trump a alimentat așteptările pentru un summit rapid între cei doi lideri, spunând că ambii au fost de acord să se întâlnească, după ce l-a primit la Casa Albă pe președintele Volodimir Zelenski alături de aliați europeni.

Lavrov a spus pentru postul american că președintele rus Vladimir Putin este „pregătit să se întâlnească cu Zelenski atunci când va exista o agendă pentru summit”, adăugând că „în acest moment nu există deloc”.

Și Zelenski a pus la îndoială disponibilitatea lui Putin de a se întâlni cu el. În comentariile făcute joi reporterilor, relatate de AFP, Zelenski a acuzat Rusia că evită „necesitatea” organizării unei întâlniri între liderii celor două țări.

„Semnale actuale din Rusia sunt, să fiu sincer, indecente. Ei încearcă să evite necesitatea unei întâlniri. Ei nu vor să pună capăt acestui război”, a spus el.

Condiția pusă de Rusia în urmă cu o zi

Tot joi, ministrul rus de Externe a reiterat o condiție pe care Ucraina a respins-o deja ca inacceptabilă și a ridicat iarăși chestiunea „lipsei de legitimitate” a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit declarațiilor citate de Reuters și Kommersant.

Întrebat de jurnaliști dacă Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat joi că „președintele nostru a afirmat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski.

Lavrov a adăugat însă o rezervă: „cu condiția ca toate problemele care necesită atenție la cel mai înalt nivel să fie bine rezolvate, iar experții și miniștrii să pregătească recomandări adecvate”, scrie Kommersant.

„Și, desigur, cu condiția ca, atunci când și dacă – sperăm că atunci când – se va ajunge la semnarea viitoarelor acorduri, problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea ucraineană să fie rezolvată”, a spus Lavrov.

Putin a ridicat în repetate rânduri semne de întrebare cu privire la legitimitatea lui Zelenski, întrucât mandatul acestuia urma să expire în mai 2024, dar războiul a împiedicat organizarea de noi alegeri prezidențiale.

Kievul susține că Zelenski rămâne președintele legitim.