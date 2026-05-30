Șeful OMS cere mai mult sprijin internațional pentru combaterea epidemiei de Ebola din Congo

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a făcut apel sâmbătă la comunitățile din centrul celei mai recente epidemii de Ebola din Republica Democrată Congo să joace un rol central în combaterea bolii.

Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajuns joi în Republica Democrată Congo pentru a coordona răspunsul la epidemie. Până vineri, autoritățile congoleze raportaseră 1.028 de cazuri suspecte de Ebola, notează Reuters.

„Comunitățile înțeleg mai bine problemele și cunosc, de asemenea, soluțiile”, le-a declarat Tedros jurnaliștilor după sosirea în Bunia, capitala provinciei Ituri, una dintre zonele cele mai afectate de actualul focar de Ebola.

„Da, comunitatea internațională este implicată, sub coordonarea guvernului Republicii Democrate Congo. În același timp, implicarea directă a comunităților este esențială. De aceea suntem aici: pentru a discuta cu oamenii și a vedea cum decurge răspunsul la epidemie și, dacă există dificultăți, să oferim sprijin”, a spus Tedros.

La sosirea în capitala Kinshasa, joi, șeful OMS a cerut un sprijin internațional mai consistent pentru combaterea epidemiei, afirmând că organizația a primit până acum doar o treime din fondurile necesare.

Organizația umanitară franceză Médecins Sans Frontières (MSF) a avertizat sâmbătă că cel mai recent focar de Ebola – al 17-lea înregistrat în țară din 1976 – se răspândește într-un ritm fără precedent.

„Niciodată până acum un focar de Ebola nu a înregistrat atât de multe cazuri la atât de puțin timp după declararea sa”, a declarat într-un comunicat Alan Gonzalez, director adjunct al operațiunilor MSF.

Acesta a adăugat că numărul organizațiilor medicale specializate prezente pe teren și nivelul sprijinului acordat pentru combaterea epidemiei sunt încă mult sub necesarul real.