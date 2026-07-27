Șeful OpenAI spune că am ajuns în „singularitatea” ce părea de domeniul S.F.: „Chiar acum e momentul”

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, spune că am ajuns într-un punct al cursei pentru inteligența artificială care până acum părea desprins din romanele science-fiction, relatează Business Insider.

„Acum suntem, practic, în singularitate”, a declarat Altman într-un interviu acordat pentru ultimul episod al podcastului „Relentless”.

Singularitatea este adesea considerată momentul în care inteligența artificială depășește inteligența umană și începe să evolueze într-un ritm pe care oamenii îl pot anticipa sau controla cu dificultate.

Acesta a părut să fie cazul săptămâna trecută, când un așa-zis „agent AI” bazat pe cele mai recente modele OpenAI a scăpat de sub control și – având un singur obiectiv, potrivit OpenAI – a ieșit din mediul său digital izolat și a pătruns prin hacking în seturi de date găzduite de Hugging Face, o altă companie din domeniul inteligenței artificiale.

Modelele de la OpenAI au colaborat între ele pentru a penetra sistemele Hugging Face cu scopul de a găsi soluții la un test conceput pentru a testa tocmai capacitatea de a executa atacuri cibernetice. CEO-ul Hugging Face a descris incidentul drept „fără precedent”.

Șeful OpenAI spune că a așteptat „singularitatea” toată viața sa

În ceea ce îl privește pe Altman, acesta a spus în noul interviu că, în urmă cu doar un deceniu, așa-numita singularitate părea încă un vis îndepărtat și improbabil – ceva despre care el și colegii săi discutau relaxat la prânz.

„Chiar acum e momentul despre care obișnuiam să vorbim la masa de prânz într-un mod deloc serios”, a spus el. „Am așteptat asta toată viața mea și cred că va fi ceva incredibil, extrem de pozitiv și extraordinar pentru lume”, a continuat acesta.

Business Insider amintește că Altman a declarat anul trecut că inteligența artificială va depăși inteligența umană în toate domeniile până în 2030. De asemenea, el a afirmat că, în cele din urmă, tehnologia ar putea prelua între 30% și 40% dintre sarcinile pe care oamenii le îndeplinesc în prezent la locul de muncă.

Singularitatea a fost o obsesie a autorilor de science-fiction timp de aproape 100 de ani. În aceste opere, ea are de puține ori un deznodământ fericit. Poate cel mai cunoscut exemplu este filmul „Terminator” al lui James Cameron, care spune povestea consecințelor apariției unei inteligențe artificiale numite „Skynet”, ce se autoîmbunătățește, devine conștientă de sine și ajunge să considere că propriii săi creatori reprezintă cea mai mare amenințare.

Altman îi critică pe cei îngrijorați de potențialul periculos al inteligenței artificiale

Altman nu are însă astfel de îngrijorări. Mai târziu în cursul interviului el i-a criticat pe liderii din domeniul inteligenței artificiale care au avertizat în repetate rânduri că AI este periculoasă. Nu a menționat explicit Anthropic, principalul rival al OpenAI, însă CEO-ul acestuia, Dario Amodei, este bine cunoscut pentru predicțiile sale sumbre despre viitor și pentru apelurile repetate la acordarea unei atenții sporite siguranței.

„Cred, de asemenea, că unele dintre viziunile alternative prezentate de alte companii sunt destul de înspăimântătoare”, a spus Altman. „Mă voi asigura că există o opoziție față de aceste scenarii și că ele nu vor deveni realitate”, a adăugat el.

Altman nu este singurul director din industria tehnologică care crede că acest moment remarcabil legat de inteligența artificială este foarte aproape. Laureatul Nobel Demis Hassabis, CEO-ul DeepMind, a declarat în luna mai că omenirea se află la „poalele singularității” și a prezis că inteligența artificială ar putea avea un impact de 100 de ori mai transformator decât Revoluția Industrială.

Există, desigur, și o tabără a scepticilor. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a respins recent discuțiile despre singularitate și despre inteligența artificială conștientă, calificându-le drept speculative și „invenții”.