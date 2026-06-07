Rivalul neașteptat al OpenAI. Cum a ajuns o companie de tehnologie la o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, deși părea că nu are nicio șansă

Acum doi ani puțini auziseră de numele Anthropic și se părea că poziția OpenAI cu al său ChatGPT cu greu va putea fi contestată. Ei bine, în ultimele luni compania Anthropic a crescut uimitor în valoare și în notorietate și a ajuns să fie evaluată la 1.000 de miliarde dolari. Pe parcurs s-a certat cu Pentagonul, a angajat o femeie-filosof și a speriat lumea cu un model AI prea puternic pentru a fi lansat pentru toți.

În 15 luni, valoarea companiei Anthropic a crescut de 15 ori, dar începutul a fost complicat, Anthropic fiind înființată de șapte foști angajați de la OpenAI. Între cele două companii rivalitatea s-a întețit, mai ales că în primii ani se părea că Anthropic nu are nicio șansă în lupta cu gigantul condus de Sam Altman și devenit faimos prin ChatGPT, primul chatbot care a făcut senzație în rândul publicului.

Cuvântul „antropic” („anthropic” în engleză) se referă la ceva despre om sau omenire. Spre exemplu, la geografie se învață în școală despre „eroziunea antropică”.

Un „AI etic” – O tactică diferită față de concurență

Anthropic a fost creată la San Francisco în 2021 de frații Dario și Daniela Amodei și la început era cunoscută pentru chatbotul Claude, lansat în martie 2023 în SUA și în 2024 în Europa. În ultimele luni a devenit faimoasă pentru disputa cu Pentagonul și pentru modelul Claude Mythos.

Chatbot-ul Claude are două tipuri de abonament lunar: unul care costă 18 euro și unul mai avansat, de 90 euro. Modelul de limbaj promite o gestionare nuanțată a conversațiilor și excelează în căutarea de informații în context și oferă un grad ridicat de asistență personalizată.

Compania Anthropic încearcă să se distingă de concurenții săi prin implementarea unor măsuri de siguranță mai stricte și prin respectarea unor principii etice pentru această tehnologie a modelelor AI care stârnesc atât entuziasm, cât și îngrijorare.

Că nu vorbim despre o companie obișnuită ține și de faptul că Anthropic are printre angajați o femeie care este filozof și care lucrează la „caracterul” chatbotului Claude. Amanda Askell este numele ei și ea construiește „personalitatea” Claude, pentru a decide cum răspunde modelul (la nivel de ton, stil, empatie și nivel de prudență). Ea lucrează și la modul în care AI-ul se comportă în situații sensibile, ajutând la stabilirea unui set de reguli. Aici puteți vedea un interviu cu Amanda Askell.

Criticii companiei spun că există și mult marketing în această imagine de „AI etic”. Unii notează că nu trebuie să uităm că Anthropic este totuși o companie comercială care construiește modele din ce în ce mai puternice și obține venituri tot mai mari.

La un pas de primul trimestru cu profit

Cele mai noi date indică faptul că Anthropic va obține pentru prima oară profit operațional în trimestrul aprilie-iunie, în timp ce OpenAI estimează profit abia în 2030. Mai mult, estimările sunt că veniturile vor atinge 10,9 miliarde dolari în trimestrul curent, față de 4,8 miliarde dolari în primele trei luni din an. Presa a scris că față de OpenAI, Anthropic a reușit să antreneze modelele AI la costuri mai mici decât rivalii săi.

Cum a ajuns compania atât de departe? Anthropic a lansat modele de inteligență artificială competitive, s-a axat pe clienții companii și – deoarece a pus accent puternic pe siguranța și fiabilitatea sistemelor AI – acest lucru a atras încrederea investitorilor și a utilizatorilor.

Compania a ajuns departe și datorită priceperii CEO-ului Dario Amodei care a plecat de la OpenAI, după ce a avut neînțelegeri cu conducerea companiei și din cauza modului în care tehnologiile de AI dezvoltate de OpenAI erau finanțate și lansate.

Rivalitatea personală dintre Dario Amodei și Sam Altman s-a mutat în spațiul public și geopolitic. La un mare summit din India, în februarie, cei doi directori executivi au refuzat ostentativ să își strângă mâinile în timpul fotografiei oficiale de grup, preferând să își atingă stângaci coatele.

În plus, Anthropic a lansat o campanie agresivă de publicitate în timpul finalei Super Bowl, atacând direct planurile OpenAI de a introduce reclame în ChatGPT prin spoturi ironice și prin sloganul final: „Reclamele vin în AI. Dar nu și în Claude” (Ads are coming to AI. But nt to Claude).

Dario Amodei spunea într-un interviu din 2023 că sunt șanse cuprinse între 10% și 25% ca tehnologiile de AI să distrugă umanitatea, însă în octombrie 2024 se arăta mult mai optimist și publica un eseu de 14.000 de cuvinte despre beneficiile AI. Articolul avea titlul: Machines of Loving Grace – How AI Could Transform the World for the Better

Anthropic are și mult marketing în strategia generală și știe cum să comunice astfel încât să atragă atenția întregii lumi. Compania a avertizat că tehnologia pe care o dezvoltă ar putea fi periculoasă pentru omenire, lucru pe care puține companii ar îndrăzni să le afirme în spațiul public. Declarațiile nu doar că au stârnit controverse, dar – cu ocazia lor – o mulțime de oameni au auzit de companie și o parte au deschis în premieră și Claude.

Chiar zilele acestea Jack Clark, cofondatorul companiei Anthropic, a spus într-un interviu la BBC că trebuie să existe și posibilitatea de a încetini evoluția inteligenței artificiale (IA), avertizând că tehnologia se apropie de un punct în care s-ar putea dezvolta fără intervenția umană.

„Vrei să ai opțiunea de a lua piciorul de pe accelerație și de a-l pune pe frână”, a declarat Clark pentru emisiunea BBC Newsnight. „În acest moment, este ca și cum industria IA ar avea o pedală de accelerație, dar nu are o pedală de frână.”

Jack Clark/Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Maeștri în lovituri de imagine

Accentul pus pe siguranță a ajutat însă compania să își mențină o imagine publică pozitivă, dar a generat și tensiuni. În acest an, Pentagonul a interzis utilizarea tehnologiei Anthropic în propriile sisteme, deoarece compania dorea să impună anumite limite asupra modului în care oficialii din domeniul militar și al informațiilor puteau folosi tehnologia „made by Anthropic”.

Casa Albă a catalogat compania ca fiind un risc de securitatea națională, iar președintele Trump a ordonat agențiilor federale să întrerupă legăturile cu Anthropic. De atunci relațiile cu autoritățile SUA s-au îmbunătățit mult.

Din toată povestea cu Pentagonul, Anthropic a ieșit cu un câștig de imagine pentru că opinia publică s-a orientat în favoarea companiei. Liderii ei au fost percepuți ca fiind dispuși să își apere principiile și să nu facă deloc compromisuri, chiar cu prețul pierderii unor contracte uriașe. Acest lucru contrasta cu poziția OpenAI, care avea reputația unei companii despre care mulți spuneau că „și-a vândut sufletul” pentru câștiguri financiare frumoase.

În aprilie, Anthropic a dat o altă lovitură de imagine, după ce a anunțat dezvoltarea unui model super-sofisticat denumit Claude Mythos.

Anthropic a spus că acest model este atât de puternic în domeniul securității cibernetice, încât a decis să nu-l lanseze public și doar câteva entități au putut avea acces la el, ca parte a Project Glasswing. Mythos a declanșat reacții din partea băncilor centrale și a serviciilor de informații din întreaga lume, supărarea principală fiind că Anthropic este singura care decide cine are acces la acest model extrem de puternic.

Până la urmă compania a spus că va extinde numărul de entități care vor avea acces la Mythos și a promis recent că și în Uniunea Europeană va fi disponibil. Dacă la început numai 40 de entități au avut acces la Mythos, compania a anunțat recent că numărul va ajunge la 150 de organizații.

Anthropic spunea despre acest model că are o capacitate aproape incredibilă de a găsi și exploata vulnerabilități ascunse în software-ul care controlează bănci, rețele electrice și alte infrastructuri esențiale. El a devenit o miză geopolitică plină de controverse, mai ales că o companie americană dețină controlul.

Un „dans” al miliardelor de dolari

Anthropic a ajuns la valoarea de 1.000 de miliarde dolari și datorită investițiilor majore de la giganți tech, iar cea mai recentă rundă de finanțare, în mai 2025, a fost de 65 miliarde dolari, în timp ce runda din martie 2025 era de „numai” 3,5 miliarde dolari.

Amazon, Google, Microsoft și Nvidia sunt printre marile companii tech care au investit miliarde în rivalul OpenAI. O prezență puternică au și mari fonduri de investiții, fie că vorbim despre unele americane, unele cu prezență internațională sau investitori din lumea arabă.

Compania și-a crescut business-ul și fiindcă s-a tot extins: India a devenit a doua piață pentru utilizarea Claude, iar în ultimele luni Anthropic a anunțat extindere și pe plan european, cel mai recent birou fiind la Milano, Compania avea cinci birouri europene: Londra, Dublin, Zurich, Munchen și Paris.

Cât de mult a crescut valoarea Anthropic în 15 luni

Martie 2025: 61 miliarde dolari

Septembrie 2025: 183 miliarde dolari

Februarie 2026: 380 miliarde dolari

Mai 2026: 965 miliarde dolari

Cum a ajuns Anthropic să valoreze 1.000 de miliarde de dolari

Este un exemplu „de manual” despre cum se poate construi în cinci ani o companie de succes, însă „rețeta” nu poate fi aplicată de orice companie, fiindcă ingredientele au fost „premium” și momentul ales pentru pornirea la drum a fost cel potrivit.

Anthropic a pornit cu o echipă de specialiști de excepție care au înțeles că aceste modele mari de limbaj vor crește foarte mult și au înțeles și că trebuie să facă ceva diferit față de numărul 1 din piață.

Compania s-a concentrat pe programare și pe integrarea aplicațiilor sale în mediul enterprise și s-a ajuns ca o bună parte dintre venituri să fie de la clienți companii, nu de la oameni obișnuiți care plătesc abonament pentru a discuta cu chatbotul. Claude AI este printre cei mai buni chatboți pentru scriere și analiză de cod.

Nu în ultimul rând, compania a mizat pe utilizarea etică a AI și există și o „Constituție a Claude” în care se vorbește despre „caracterul” chatbotului. Șefii companiei susțin că este posibil să construiești sisteme extrem de capabile care să fie – simultan – utile, oneste și sigure.

Anthropic susține că încearcă să antreneze modelul folosind această „constituție”, adică un set explicit de principii și valori. Modelul învață să își critice și să își corecteze propriile răspunsuri în funcție de aceste principii, spune compania.

Criticii remarcă faptul că nu este clar cine decide ce valori intră în „constituție” și rămâne o discuție deschisă dacă o companie privată ar trebui să stabilească singură astfel de principii care au implicații largi în societate.