Șeful Pentagonului, apel către aliații din Asia. „O alarmă îndreptățită cu privire la dezvoltarea militară istorică a Chinei”

Secretarul american de război, Pete Hegseth, i-a îndemnat sâmbătă pe aliații din Asia ai Statelor Unite să își majoreze cheltuielile militare pentru a contracara puterea crescândă a Chinei și pentru a preveni dominația Beijingului în regiune, a transmis Reuters.

Într-un discurs susținut la Shangri-La Dialogue din Singapore, cel mai cunoscut forum din Asia pentru lideri din domeniul apărării, militari și diplomați, Hegseth a pledat pentru o rețea de aliați mai puternică și mai autonomă, susținând că este esențială pentru a descuraja agresiunea și a păstra echilibrul puterii.

„Există o alarmă îndreptățită cu privire la dezvoltarea militară istorică a Chinei și la extinderea activităților sale militare în regiune și dincolo de aceasta”, a spus șeful Pentagonului.

„Un Pacific dominat de orice hegemon ar destrăma echilibrul regional de putere”, a adăugat Hegseth. „Niciun stat, nici China, nu își poate impune hegemonia și nu poate pune sub semnul întrebării securitatea sau prosperitatea națiunii noastre și a aliaților noștri”, a subliniat el.

„Mai puțin Shangri-La, mai multe nave, mai multe submarine”

Pete Hegseth a menționat că SUA se așteaptă ca aliații și partenerii săi asiatici să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB, deoarece au promis o investiție de 1.500 de miliarde de dolari în armată.

„Mai puțin Shangri-La, mai multe nave, mai multe submarine”, a spus Hegseth, subliniind că regiunea are nevoie mai degrabă de o capacitate de apărare mai mare decât de conferințe.

Pe de altă parte, el a spus că aliații vor stabilitate, nu escaladare, și a precizat că relațiile dintre SUA și China sunt „mai bune decât au fost în mulți ani”.

„Ne întâlnim mai frecvent cu omologii noștri chinezi, menținând deschise liniile de comunicare dintre armată”, a mai afirmat șeful Pentagonului.

Hegseth a reiterat poziția administrației americane potrivit căreia aliații SUA trebuie să își asume o proporție mai mare din propriile costuri pentru apărare, un aspect pe care președintele Donald Trump îl invocase și în raport cu aliații europeni.

„Era în care Statele Unite subvenționau apărarea națiunilor înstărite s-a încheiat”, a spus Hegseth. „Avem nevoie de parteneri, nu de protectorate”, a adăugat el. „Nu avem o alianță puternică decât dacă toată lumea își pune pielea în joc”, a mai declarat șeful Pentagonului.