Șeful Pentagonului, cel mai nou anunț după desfășurarea de forțe a armatei SUA în operațiunea „Project Freedom”. Ce s-a întâmplat în Ormuz

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marți că operațiunea armatei americane de protejare a navelor comerciale în fața atacurilor Iranului în Strâmtoarea Ormuz este temporară, că Washingtonul nu caută conflictul și că armistițiul cu Teheranul este încă în vigoare, informează Reuters.

Hegseth a declarat că Statele Unite au reușit să asigure o rută de trecere prin această cale navigabilă strategică și că sute de nave comerciale așteaptă să treacă, în contextul în care Washingtonul încearcă să rupă blocada pe care Iranul a impus-o asupra Strâmtorii Ormuz de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

„Știm că iranienii sunt în încurcătură din cauza acestui fapt. Ei au afirmat că dețin controlul asupra strâmtorii. Nu este așa”, a declarat Hegseth în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon.

Armata SUA afirmă că a scufundat șase ambarcațiuni iraniene de mici dimensiuni și a interceptat rachete de croazieră și drone iraniene, după ce președintele Donald Trump a trimis marina militară să escorteze petrolierele blocate prin Strâmtoarea Ormuz, într-o campanie pe care a numit-o „Proiectul Libertate” („Project Freedom”).

Mai multe nave comerciale din Golf au raportat luni explozii sau incendii, iar un port petrolier din Emiratele Arabe Unite, care găzduiește o mare bază militară americană, a fost lovit de rachetele iraniene.

„Armistițiul nu s-a încheiat”, le-a spus Hegseth reporterilor.

„Am spus că vom apăra și vom apăra agresiv, și exact asta am făcut. Iranul știe asta și, în cele din urmă, președintele (Donald Trump, n.r.) poate lua o decizie în cazul în care situația ar escalada într-o încălcare a armistițiului”, a adăugat șeful Pentagonului.

Iranului „nu i se poate permite să blocheze ţări nevinovate şi bunurile acestora pe o cale navigabilă internaţională”, a punctat Hegseth.

Armistițiul fragil din Orientul Mijlociu a fost pus la încercare marți, după ce SUA și Iranul au avut un schimb de focuri în Golful Persic, în timp ce se luptau pentru controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Președintele Trump a lansat luni noua operațiune „Project Freedom”, în încercarea de a prelua controlul de la Iran asupra strategicei căi de navigație. Prin această operațiune, Trump susţine că recurge la armata SUA pentru a ghida navele de marfă blocate în afara acestei căi navigabile.

Hegseth a mai afirmat marți că Iranul nu controlează strâmtoarea.

„Project Freedom are un caracter defensiv, un scop precis și o durată limitată, cu o singură misiune: protejarea navelor comerciale nevinovate în fața agresiunii iraniene. Forțele americane nu au nevoie să intre în apele teritoriale sau în spațiul aerian al Iranului. Nu este necesar. Nu căutăm o confruntare”, a mai declarat șeful Pentagonului.

Armata SUA a mobilizat, în cadrul inițiativei lui Trump, sute de avioane de luptă, distrugătoare și drone pentru a facilita trecerea navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz.

Una dintre navele grupului Maersk a părăsit Strâmtoarea Ormuz sub escortă americană

Mai devreme în cursul zilei de marți, gigantul danez al transportului de mărfuri Maersk a anunțat că una dintre navele sale, Alliance Fairfax, sub pavilion american, a părăsit Strâmtoarea Ormuz.

„Alliance Fairfax, o navă care transporta autovehicule și se află sub pavilion american, exploatată de Farrell Lines Inc., filială a transportatorului american Maersk Line Limited (MLL), a traversat Strâmtoarea Ormuz și a părăsit Golful Persic pe 4 mai”, a precizat Maersk, într-un comunicat de presă, citat de AFP și Agerpres.

„Tranzitul s-a derulat fără incidente și toți membrii echipajului sunt teferi și nevătămați”, a precizat armatorul. Nava a fost „însoțită de mijloace militare americane”.

Nava „se afla în Golful Persic la momentul în care ostilitățile între SUA și Iran au izbucnit în februarie și nu a putut pleca din cauza preocupărilor persistente în materie de securitate”, a explicat grupul danez.

Două nave comerciale sub pavilion american au putut parcurge „cu succes” acest pasaj strategic, a anunțat luni CENTCOM, comandamentul militar pentru regiune.

„Proiectul Libertate este Proiectul Impas”, susține Iranul

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araqchi, a avertizat Statele Unite cu privire la abordarea militară a crizei referitoare la blocarea Strâmtorii Ormuz.

„Proiectul Libertate este Proiectul Impas”, a scris Araqchi pe X marți dimineață, referindu-se la inițiativa „Project Freedom”. „Evenimentele din Ormuz arată cu claritate că nu există o soluție militară la o criză politică”, a adăugat ministrul iranian de Externe.

Și Iranul are interesul să-și exporte petrolul prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, persistă disputa cu privire la navele cărora ar trebui să li se permită să treacă prin strâmtoare și cine ar trebui să o controleze.

„Pe măsură ce discuțiile progresează datorită efortului generos al Pakistanului, SUA ar trebui să fie precaute să nu fie trase înapoi în mlaștină de răuvoitori. La fel ar trebui să facă și Emiratele Arabe Unite”, a mai afirmat Araqchi.