Șeful Pentagonului dezvăluie în premieră numărul trupelor implicate în capturarea lui Maduro

Aproape 200 de trupe din forțele pentru operații speciale au efectuat raidul de la Caracas, sâmbătă, înainte de răsăritul soarelui, în care au fost capturați președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția lui, a declarat luni secretarul american de război, Pete Hegseth, dezvăluind pentru prima oară dimensiunea efectivelor implicate în misiune, notează The New York Times și AFP.

Până acum, Pentagonul menționase că în raid au fost implicate 150 de avioane, însă nu dezvăluise și numărul trupelor.

„Aproape 200 dintre cei mai mari americani ai noștri s-au dus în centrul Caracasului (…) și l-au prins pe un inculpat căutat de justiția americană, în sprijinul autorităților de aplicare a legii, fără ca vreun american să fie ucis”, a declarat Hegseth, luni, într-un discurs adresat marinarilor și constructorilor de nave americani din Virginia.

Primul briefing clasificat cu liderii Congresului

Oficiali de top din administrația Trump urmează să le prezinte luni liderilor din Congres informații secrete despre operațiunea din weekend, când armata americană i-a capturat pe președintele venezuelean și pe soția lui la Caracas, fără a informa Congresul în prealabil despre operațiune.

Adus în SUA, Nicolas Maduro a fost pus sub acuzare pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Atât el, cât și soția lui au pledat „nevinovați”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a respins argumentul conform căruia trebuia informat Congresul în prealabil și a declarat într-o serie de interviuri acordate în weekend că operațiunea nu necesita aprobarea legiuitorilor, deoarece era mai degrabă o operațiune de aplicare a legii decât o invazie militară.

Într-o conferință de presă la câteva ore după operațiune, președintele american Donald Trump a spus că a ocolit Congresul pentru că nu avea încredere în legiuitorii de rang înalt că vor păstra caracterul confidențial al planurilor.

„Congresul are tendința de a scurge informații”, a spus Trump.