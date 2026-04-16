Șeful Pentagonului, noi amenințări la adresa Iranului. Blocadă navală extinsă asupra Iranului

Forțele SUA din Orientul Mijlociu sunt pregătite să reia operațiunile de luptă dacă Iranul nu încheie un acord de pace, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, într-o conferință de presă susținută la Pentagon, informează Reuters.

„Voi, Iranul, puteți alege un viitor prosper, un pod aurit și sperăm așa veți face pentru poporul iranian. Dar dacă Iran alege prost, vor avea o blocadă și bombe lansate asupra infrasructurii, inclusiv asupra celei energetice”, a avertizat Pete Hegseth.

Prezent la conferință, generalul Dan Caine, președintele comitetului șefilor de stat major, a precizat că blocada SUA asupra strâmtorii Ormuz va împiedica tranzitul oricărei nave care încearcă să ajungă sau să plece din Iran.

„Vom urmări orice navă”

„Vom urmări orice navă sub pavilion iranian sau care încearcă să furnizeze ajutor material Iranului”, a spus Dan Caine.

Vasele care vor încerca să spargă blocada vor fi interceptate. Generalul Caine a spus că acest lucru va fi făcut atât în apele teritoriale iraniene, cât și în apele internaționale.

Generalul a precizat că, până acum, forțele americane nu au trecut la abordajul vreunei nave, însă a precizat că 16 nave plecate din Iran au făcut cale întoarsă.

O blocadă deja spartă

În pofida afirmațiilor responsabililor militari americane, un al doilea superpetrolier supus sancțiunilor SUA a intrat în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de transport maritim, citate de Reuters.

Petrolierul „RHN”, din categoria Transportator Foarte Mare de Țiței (VLCC), a intrat în Golful Persic miercuri, conform datelor furnizate de LSEG și Kpler. Nu a fost clar imediat încotro se îndreaptă VLCC-ul, care are o capacitate de transport de 2 milioane de barili de petrol.

Intrarea petrolierului în Golful Persic a avut loc la o zi după ce VLCC-ul „Alicia”, sancționat de SUA, a traversat Strâmtoarea Ormuz. Alicia se îndreaptă spre Irak, conform datelor Kpler.

Ambele petroliere au transportat petrol iranian în ultimii ani, potrivit datelor Kpler.