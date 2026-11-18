Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat miercuri un acord militar cu Venezuela, în cursul unei vizite surpriză la Caracas, a relatat televiziunea de stat venezueleană, potrivit AFP.

„Sperăm să îl putem pune în practică, aprofundând cooperarea și parteneriatul în materie de apărare într-un mod care să valorifice expertiza forțelor armate americane și a Departamentului de Război”, a spus Hegseth, conform declarațiilor difuzate de postul de televiziune din Venezuela.

Șeful Pentagonului este cel mai înalt oficial american care ajunge în vizită în Venezuela de când forțele americane l-au capturat pe președintele chavist Nicolás Maduro, în ianuarie, notează Agerpres. Maduro este în prezent judecat în Statele Unite împreună cu soția lui.

Televiziunea venezueleană a difuzat imagini cu Pete Hegseth alături de președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și de alți responsabili americani de rang înalt în vizită la palatul prezidențial Miraflores din Caracas.

Imaginile l-au arătat, de asemenea, pe Pete Hegseth dând mâna cu ministrul venezuelean al apărării, Gustavo González López.

Hegseth urmează să ajungă în Columbia în cursul zilei de miercuri, potrivit guvernului președintelui Abelardo de la Espriella.

Pete Hegseth întreprinde această călătorie în America de Sud după ce a scăpat de o moțiune de cenzură în Congresul american, depusă din cauza războiului din Iran și a atacurilor care, potrivit armatei americane, au vizat traficanți de droguri din Caraibe și Pacific, atacuri soldate peste 200 de morți.