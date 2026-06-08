Șeful Poliției Locale Sector 3, ajuns în funcție fără concurs și fără a avea studiile necesare, a fost demis

Decizia a venit în urma anchetei DNA privind reorganizările din Primăria Sectorului 3, care au inclus și Poliția Locală. Site-ul de investigații Snoop a arătat că Răzvan Graur, un apropiat al viceprimarului Adrian Cocoș, nu avea studiile necesare pentru a îndeplini funcția.

Compania ta poate susține redacția Snoop, fără niciun cost suplimentar. În calitate de persoană juridică, poți susține eforturile redacției prin redirecționarea a până la 20% din impozitul pe profit al companiei. Click aici pentru detalii.

Răzvan Graur a fost destituit printr-o dispoziție de primar semnată în 3 iunie. Motivul pentru care a fost demis, au confirmat sursele Snoop, este că acesta nu are studii în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, necesare pentru ocuparea postului.

Programul de formare durează 3 luni și trebuia absolvit în termen de un an de la angajare. Pe lângă Graur, alți 11 angajați din Poliția Locală au fost destituiți din funcție din același motiv, mai spun sursele.

Snoop a relatat, luna trecută, cazul lui Răzvan Graur care a picat, în octombrie 2024, concursul pentru funcția de director executiv Ordine Publică cu 42,57 de puncte, sub pragul minim de promovare de 70 de puncte.

Deși concursul a fost câștigat de un alt candidat, acesta a fost mutat pe un alt post, iar Graur a fost numit în locul lui. În toamna lui 2025, Răzvan Graur a ajuns director general adjunct al Poliției Locale Sector 3, prin dispoziție de primar, după reorganizarea primăriei.

Mai multe surse din Poliția Locală susțin că între viceprimar și șeful din Poliția Locală este o relație naș-fin, pe care Graur însă o neagă. Cocoș este viceprimarul despre care Snoop a scris, în 2025, că a picat Bac-ul cu 2,70 la matematică.