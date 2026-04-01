Șeful Rețelei de Sănătate Regina Maria, la evenimentul The Economist în România. Cele trei provocări cu care se confruntă România în momentul de față

Fady Chreih, CEO Reţeaua de Sănătate Regina Maria, a afirmat, miercuri, în cadrul conferinţei The Economist, că sistemul de sănătate din ţara noastră a fost configurat pentru o altă demografie şi pentru o altă economie a României. El a precizat că astfel apare întrebarea cum pot fi mărite sursele de finanţare ale sistemul de sănătate, scrie News.ro.

”Cred că România se confruntă în momentul de faţă cu trei provocări. Şi aş începe cu demografia. Avem în fiecare an cele mai puţine naşteri an de an. Anul trecut a fost numărul cel mai mic de naşteri înregistrat în România. Şi avem o populaţie care îmbătrâneşte. Şi asta este o principală provocare. A doua provocare este forţa sănătăţii, oamenii, asistenţii medicali şi medicii sunt extrem de mobili. Trăim într-un stat european, mobilitatea forţei de muncă este complet diferită faţă de cum era acum 20 de ani”, a afirmat Fady Chreih.

El a adăugat că cea de-a treia provocare se referă la finanţarea sistemului de sănătate, una sub media europeană.

”Iar dacă ne uităm la aceste trei provocări şi le combinăm cu aşteptările pacienţilor de astăzi, pacienţi care îşi doresc servicii integrate, servicii personalizate, să poată să acceseze digital serviciile medicale şi, bineînţeles, servicii care să fie accesate cât mai facil şi cât mai rapid, ce observăm? Observăm că avem o crevasă din ce în ce mai mare care se adânceşte între ce poate sistemul să ofere astăzi şi nevoile pacienţilor din ziua de astăzi”, a mai transmis Fady Chreih.

Sistemul actual de sănătate a fost configurat pentru o altă demografie a României

El a precizat că sistemul de sănătate a fost configurat pentru o altă demografie a ţării.

”Realitatea de astăzi este că sistemul actual de sănătate a fost configurat pentru o altă demografie a României şi pentru o altă economie a României. Nu mai face faţă. Şi atunci, logic, ca economist, îţi pui întrebarea cum pot să măresc sursele de finanţare ale sistemului de sănătate. Şi cred că este momentul ca România să accelereze aceste conversaţii oneste, directe, despre ce poate să susţină sistemul public de sănătate prin Casa Naţională de Asigurări şi cum poate să încurajeze atât angajatorii, cât şi populaţia să-şi facă fie asigurări de sănătate, fie abonamente medicale, fie alte forme, surse de finanţare care să fie aduse în sistemul de sănătate a României”, a declarat Fady Chreih.