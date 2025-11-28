Șeful Senatului: „Dacă România, cu participarea tuturor instituțiilor ei, va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvați”

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat vineri că reforma pensiilor magistraților este „așteptată de români” și „a venit momentul să fie asumată, înțeleasă și pusă în practică”.

Proiectul de lege a fost adoptat vineri de Guvern, iar prim-ministrul Bolojan va merge marțea viitoare în Parlament pentru angajarea răspunderii.

„Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraților chiar săptămâna viitoare. Dacă România, cu participatea tuturor instituțiilor ei, va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvați”, a declarat Mircea Abrudean, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că premierul „a mers înainte cu această reformă, solicitată și așteptată de români, pentru eliminarea unor inechități sociale”.

„A venit momentul să fie asumată, înțeleasă și pusă în practică”, a conchis președintele Senatului.

Premierul Ilie Bolojan va angaja răspunderea Guvernului asupra proiectului privind pensiile magistraților, marți, în Parlament. Legiuitorii pot depune amendamente până marți la ora 8:00, conform programului stabilit.

Un jalon de 231 de milioane de euro

Reforma pensiilor magistraților este una dintre reformele pe care România s-a angajat că le va implementa prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul pentru îndeplinirea jalonului – în valoare de 231 de milioane de euro – era 28 noiembrie, astfel că nu va putea fi respectat.

Întrebată despre planul B pentru ca România să nu piardă totuși banii, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a declarat: „Urmează cele două luni de evaluare a îndeplinirii jaloanelor și criteriilor pe care mâine le va comunica ministerul Fondurilor Europene”.

„Poate că, în timpul evaluării, legea va intra în vigoare. Va fi un proces de negociere, de discuții cu Comisia Europeană”, a mai spus Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern de joi dimineață.