Guvernul adoptă acum proiectul de modificare a pensiilor magistraților. Când va ajunge legea în Parlament. Anunțul lui Bolojan

La începutul ședinței extraordinare în care Guvernul adoptă proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților, premierul Bolojan a explicat că proiectul este justificat de trei aspecte: fondurile europene, justiția socială și punerea sistemului de pensii pe baze sustenabile.

În ședința de vineri, Guvernul urmează să adopte reforma pensiilor magistraților și proiectul de rectificare bugetară.

La începutul ședinței, premierul Ilie Bolojan a spus că proiectul privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte:

„Pe de o parte, de aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu. De asemenea, pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori în așa fel încât anii de contribuție la sistem să fie de natură a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii”.

El a explicat și că dacă legea e adoptată, vor exista o serie de schimbări în privința pensiilor procurorilor și judecătorilor:

„Elementele de bază ale acestui proiect sunt legate de stabilirea pensiei la un maximum de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani cât este acum, la 35 de ani și, de asemenea, creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani cât este astăzi, la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani”.

Pentru că Guvernul a primit deja avizul negativ al CSM, procedura de angajare a răspunderii pentru proiectul privind pensiile magistraților este începută.

„Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului şi, aşa cum v-am spus ieri, estimarea este că cel mai probabil, marţi, în data de 2, vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea în Parlament după ce vom primi eventualele amendamente de la parlamentari”, a anunţat premierul Bolojan.

Declarația premierului a venit la câteva ore după ce ministrul Apărării a demisionat în urma unui scandal legat de studii. Ilie Bolojan a anunțat, printr-un comunicat de presă că funcția de ministru al Apărării va fi preluată interimar de ministrul USR al Economiei, Radu Miruță.P

Prima încercare a premierului Bolojan de a crește pensiile magistraților a picat la CCR, pentru că Executivul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Atunci, judecătorii Curții Constituționale nu au analizat textul propriu-zis al legii, ci doar procedura prin care a fost adoptată.

Jalonul de 231 de milioane de euro nu e atins la timp

De acest proiect de lege depinde și un jalon al Programului Național de Redresare și Reziliență în valoare de 231 de milioane de euro, bani europeni. Data limită pentru îndeplinirea acestui jalon este 28 noiembrie, ceea ce înseamnă că nu va fi atins la timp.

Întrebată de planul B al Executivului, astfel încât România să nu piardă banii, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat:

„Urmează cele 2 luni de evaluare a îndeplinirii jaloanelor și criteriilor pe care mâine le va comunica ministerul Fondurilor Europene. Poate că, în timpul evaluării, legea va intra în vigoare. Va fi un proces de negociere, de discuții cu Comisia Europeană”, a răspuns Ioana Dogioiu.

Ce prevede proiectul care va fi adoptat de Guvern. Perioada de tranziție a crescut

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională.

Perioada de tranziție însă, a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.