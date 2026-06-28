Șeful spionajului polonez trage un semnal de alarmă cu privire la riscul unor provocări rusești pe flancul estic al NATO. „Motivul de îngrijorare”

Conducerea Poloniei vede un risc tot mai mare de provocări rusești de-a lungul flancului estic al NATO, a avertizat colonelul Pawel Szota, șeful serviciului polonez de informații externe, potrivit DPA.

„Observăm evoluții în Ucraina și că războiul nu merge bine pentru Rusia în acest moment. Acesta este un motiv de îngrijorare că Moscova ar putea escalada și mai mult situația”, a oficialul polonez, în cadrul unor declarații publice de ziarul Rzeczpospolita în acest weekend.

Duminică, în cadrul unui congres de partid, președintele Vladimir Putin a recunoscut că Rusia are „probleme” din cauza atacurilor ucrainene, dar a insistat că „toate provocările” vor fi „depășite”, potrivit AFP.

„Rusia trece sistematic linii roșii pentru a testa răspunsul NATO”

Pawel Szota a vorbit despre scenariul ipotetic al unui atac limitat asupra statelor baltice, sub forma așa-numiților „omuleți verzi”, o referire la soldații ruși fără însemne care au preluat controlul asupra Peninsulei Crimeea în 2014.

„Rusia trece sistematic linii roșii pentru a testa răspunsul NATO”, a explicat Szota. „Costurile unor astfel de provocări sunt mici, în timp ce alianța răspunde în principal cu măsuri politice, ceea ce invită la o escaladare suplimentară”, a adăugat șeful spionajului polonez.

Săptămâna trecută, ministrul polonez al afacerilor externe vorbise la rândul său despre posibilitatea unor operațiuni rusești sub steag fals.

„Trebuie să îi comunicăm lui Putin (președintele Rusiei, n.r.) că știm ce pune la cale și că nu ne vom lăsa păcăliți, și că acest lucru ar fi complet inacceptabil, și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a declarat Radoslaw Sikorski pentru postul american de televiziune CBS.

Președintele Vladimir Putin și alți oficiali de la Moscova au declarat în repetate rânduri că Rusia nu intenționează să atace teritoriul NATO. Cu toate acestea, mai multe servicii de informații și instituții militare din țările aliate împărtășesc îngrijorări legate de o posibilă escaladare, chiar dacă acestea diferă în ceea ce privește momentul și amploarea.