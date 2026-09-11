Șeful SPP, Lucian Pahonțu, a chemat în judecată Ministerul Educației. Emilia Șercan: „Urmărește să blocheze un prezumtiv verdict de plagiat”

Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, a depus, joi, la Curtea de Apel București, o acțiune prin care a chemat în judecată Ministerului Educației și Cercetării, fiind vorba de o „acțiune în constatare”, scrie G4Media. Chemarea în judecată a fost făcută în aceeași zi în care PressOne a scris că teza de doctorat a lui Pahonțu, suspectată de plagiat, va fi analizată de Comisia de Etică a Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Dosarul se află la una din secțiile de contencios administrativ a Curții de Apel din București, urmând să fie stabilit și primul termen de judecată.

Potrivit G4Media, în cadrul unui proces de acest tip, reclamantul cere instanței să constate existența sau inexistența, după caz, a unul drept al său împotriva pârâtului.

Teza de doctorat a lui Pahonțu, suspectată de plagiat

Acțiunea survine după ce Recorder a scris că o treime din teza de doctorat a lui Pahonțu este plagiată. Potrivit publicației, Lucian Pahonțu a copiat inclusiv dintr-un vechi document al Securității: „Unul dintre documentele identificate de Recorder este Regulamentul Trupelor de Securitate, publicat în anul 1976”.

Regulamentul Trupelor de Securitate „nu apare în Bibliografia lucrării de doctorat. De aici am identificat 210 rânduri identice, distribuite în 13 pagini”, susține jurnalista Alexandra Șerban.

„Lucrarea actualului șef al SPP conține numeroase fragmente identice cu acest document, fără să fie menționată sursa în notele de subsol”.

Pahonțu este și autorul unei cărți cu titlul „Terorism și destabilizare”, apărută tot în 2003, la editura Bioterra. Cartea conține o parte din lucrarea de doctorat și o serie de comentarii despre evenimente din anii ‘90.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP) a confirmat într-un răspuns pentru HotNews că va analiza suspiciunile de plagiat în texa de doctorat a șefului SPP, Lucian Pahonțu, dar a precizat că nu comentează acuzațiile de plagiat.

UNAP spune că la nivelul universității a fost creată o comisie de analiză care va verifica teza șefului SPP. UNAP n-a dezvăluit și identitatea persoanei care a făcut sesizarea. Concluziile universității ar trebui prezentate într-un termen de 45 de zile.

Precedentul creat de șeful SIE, Gabriel Vlase

Jurnalista Emilia Șercan, care a dezvăluit mai multe cazuri de plagiat comis de către înalți funcționari sau demnitari, a afirmat că deocamdată nu se știu motivele pentru care Pahonțu a inițiat procesul.

„Cel mai probabil, faptul că pârât este Ministerul Educației, cel care a eliberat titlul său de doctor în 2003, poate însemna că reclamantul urmărește să obțină o decizie care să ateste că titlul i-a fost acordat cu respectarea legislației de la acel moment. În acest sens, este și un comunicat de ieri al SPP în care se menționa că Pahonțu a obținut în mod legal titlul de doctor. Prin acest dosar, el urmărește să blocheze un prezumtiv verdict de plagiat din partea Universității Naționale de Apărare”, a estimat Emilia Șercan, citată de G4Media.

Un precedent există deja, fiind vorba de Gabriel Vlase, directorul Serviciului de Informații Externe, și în cazul său existând suspiciuni de plagiat. În 2025 el a cerut „verificarea de către instanță a procedurii administrative a titlului de doctor”, obținut în 2010 la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. Dacă ar avea succes în acțiunea sa, Vlase ar putea pretinde că, din punct de vedere legal, nu există suspiciuni privind modul în care a obținut titlul de doctor. Procesul său este acum suspendat, după ce Vlase a cerut și a obținut sesizarea de către instanță a Curții Constituționale.