Șeful Trezoreriei SUA îi transmite lui Elon Musk să se concentreze pe afacerile sale, nu pe politică

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că miliardarul Elon Musk, care a anunţat cu o zi înainte crearea propriului său partid politic, America Party, ar trebui încurajat să se concentreze pe afacerile sale, mai degrabă decât pe politică, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Cred că consiliile de administraţie ale diferitelor sale companii au vrut ca el să se întoarcă şi să conducă acele companii, lucru la care este mai bun ca oricine”, a spus Scott Bessent, când a fost întrebat la postul CNN dacă anunţul celui mai bogat om din lume a îngrijorat administraţia Trump.

„Îmi imaginez că acele consilii de administraţie nu au apreciat anunţul de ieri (sâmbătă) şi îl vor încuraja să se concentreze pe activităţile sale antreprenoriale, nu pe activităţile sale politice”, a continuat el.

Potrivit acestuia, „principiile” apărate de comisia condusă de Musk au fost „foarte populare”, dar „când te uiţi la sondaje, Elon nu a fost”.

JUST IN: 🇺🇸 Treasury Secretary Bessent says Elon Musk is not popular and should focus on business rather than politics. pic.twitter.com/YykZRgEXgw