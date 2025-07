Conflictul Musk – Trump trece la un nou nivel. Cel mai bogat om al lumii și-a făcut partid politic: „America Party este creat pentru a vă reda libertatea”

Relația tensionată dintre președintele republican Donald Trump și principalul său finanțator din campania electorală, Elon Musk, a luat o nouă turnură conflictuală sâmbătă, când cel mai bogat om al lumii a anunțat formarea unui nou partid politic, afirmând că „marea și frumoasa” lege fiscală a lui Trump va falimenta țara, transmite Reuters.

La o zi după ce și-a întrebat urmăritorii de pe platforma X dacă ar trebui creat un nou partid politic în SUA, Musk a scris pe rețeaua socială pe care o deține că „Astăzi, America Party este creat pentru a vă reda libertatea”.

„Cu un raport de 2 la 1, voi doriți un nou partid politic și îl veți avea!”, a scris el.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system! Should we create the America Party?

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN