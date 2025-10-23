Șeful unei companii care a înregistrat un boom de vânzări datorită AI spune că Jeff Bezos l-a învățat o lecție importantă

Wendell Weeks, CEO-ul companiei Corning Incorporated, a dezvăluit într-un podcast că miliardarii din domeniul tech privesc riscul diferit față de majoritatea oamenilor.

Wendell Weeks, președintele și directorul general al Corning Incorporated, o companie americană de tehnologie și inovație în știința materialelor, a vorbit în podcastul Fortune’s Leadership Next al revistei Fortune despre lecția în afaceri pe care a primit-o de la Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Compania este furnizorul de sticlă pentru iPhone-urile Apple încă de la lansarea primului iPhone în 2007.

Miliardarii din domeniul tech privesc riscul diferit față de majoritatea oamenilor, a dezvăluit șeful Corning Incorporated. „Ei au o viziune mult mai echilibrată asupra riscului. Majoritatea dintre noi privim riscul ca pe o modalitate prin care putem să ne facem de râs, nu-i așa? Și asta ne influențează modul în care privim lucrurile. Jeff privește lucrurile foarte direct și este extrem de curajos”, a spus el.

„Ceea ce crede el și m-a învățat și pe mine este că toată valoarea pe care o creezi nu constă în a te lamenta că ai eșuat. Constă în a miza dublu pe ceea ce funcționează. Dacă ceva funcționează, mizează dublu pe acel lucru. Și dacă funcționează, mizează din nou dublu. Pentru că este foarte valoros să te concentrezi pe ceva care funcționează. Așadar, concentrează-te pe ceea ce funcționează. Concentrarea neîncetată asupra clientului”, a spus Wendell Weeks.

Corning Incorporated a înregistrat în 2025 o performanță financiară: în primul trimestru al acestui an a depășit estimările, cu vânzări de 3,7 miliarde de dolari, iar în al doilea trimestru a raportat vânzări de 4,045 miliarde de dolari. Succesul a fost datorat vânzărilor în creștere ale comunicațiilor optice, dar și o creștere puternică datorită infrastructurii pentru inteligența artificială (AI), potrivit site-ului companiei.