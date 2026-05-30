Șeful unei companii de IA de 7,2 miliarde de dolari primește mii de CV-uri zilnic, dar spune că Generației Z îi lipsește o anumită trăsătură

„Studenții cred că e greu să-și găsească un loc de muncă, dar noi credem că e greu să-i găsim pe ei”, a declarat Arvind Jain, fost inginer Google și actual director al startup-ului de IA Glean, pentru revista Fortune.com.

Milioane de absolvenți din Generația Z consideră că piața muncii actuală este dificilă. Fenomenul de „ghosting” este extins în procesul de recrutare, iar posturile pentru începători sunt puține. În plus, previziunile privind o „apocalipsă a locurilor de muncă” generată de inteligența artificială agravează situația.

Dar Arvind Jain are o perspectivă diferită din poziția de director al startup-ului Glean, o companie de IA evaluată la 7,2 miliarde de dolari. Deși instituția primește mii de cereri de angajare zilnic, Jain explică faptul că selecția candidaților se blochează la analiza eticii muncii.

„Sunt ferm convins că munca asiduă rezolvă toate problemele”, a declarat Jain. El a adăugat: „Criteriul meu este că, atunci când lucrez în echipă, vreau să fiu cunoscut drept persoana care se implică cel mai mult.” Această calitate diferențiază candidații urmăriți de echipa sa de cei ale căror aplicații nu sunt luate în considerare.

Arvind Jain, fondatorul și directorul startup-ului de IA Glean. Credit line: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

El spune că persoanele motivate sunt foarte căutate pe piață: „Dacă muncești din greu, ai întotdeauna multe opțiuni. Fiecare companie vrea să lucreze cu tine.” Jain a subliniat că cei mai buni oameni cu care vorbește sunt curtați simultan de cinci companii. Problema nu este lipsa candidaților, ci lipsa celor care sunt cu adevărat dedicați.

Această viziune este susținută și de alți lideri globali. David Solomon, CEO-ul băncii de investiții Goldman Sachs, o instituție de 291 de miliarde de dolari, afirmă că efortul personal generează oportunități. În adolescență, el a avut două locuri de muncă part-time, la Baskin-Robbins și McDonald’s, în paralel cu școala și practicarea a trei sporturi.

La rândul său, Khozema Shipchandler, directorul general al platformei Twilio, evaluată la 30 de miliarde de dolari, își atribuie succesul programului de lucru pe care l-a urmat încă din facultate, când muncea zilnic de la ora 4:30 până la ora 21:00.

La vârsta de 31 de ani, Shipchandler a devenit director financiar al unei divizii GE. El a declarat pentru Fortune că a existat o legătură directă între performanță și orele dedicate muncii: „Dacă erai dispus să depui efort, ei erau dispuși să-ți ofere oportunitatea”. Totodată, el a precizat că nu a întâlnit niciun coleg în funcții similare care să nu urmeze o rutină la fel de strictă.

Aceeași abordare este descrisă și în sport de campionul NBA Metta World Peace, care afirmă că acumularea mai multor ore de muncă decât cei din jur reprezintă o cale sigură de a avansa.

Performanța înaltă este relativă, scrie Fortune. Indiferent cât de devreme începi sau câte ore dedici, va exista întotdeauna cineva dispus să facă mai mult. „Întotdeauna există cineva care muncește mai mult”, spune World Peace.

Ce poate face Generația Z pentru a se remarca

Jain nu ignoră provocările de pe piața muncii pentru tineri. În Marea Britanie, anul trecut au fost depuse peste 1,2 milioane de cereri pentru mai puțin de 17.000 de posturi de absolvenți.

În același timp, americanii raportează că probabilitatea de a găsi un loc de muncă în acest moment a atins un minim istoric.

Un absolvent în matematică a aplicat la peste 1.000 de posturi în Marea Britanie timp de un an fără să primească nicio ofertă, mutându-și căutările în Austria. Deoarece inteligența artificială și automatizarea înlocuiesc multe posturi pentru începători, concurența devine tot mai mare.

La Glean, volumul cererilor este atât de ridicat încât echipa poate procesa doar o cincime din aplicațiile primite.

„Așteptăm ca oamenii să vină pe site-ul nostru pentru a aplica”, a spus Jain. „Nu avem resursele necesare pentru a ieși în teren.” Ceea ce înseamnă că responsabilitatea revine în totalitate candidatului de a se face imposibil de ignorat.

Sfatul lui Jain este stăpânirea IA. „Acesta este momentul oportunităților”, a spus el. „Ai la dispoziție acest instrument fenomenal, care îți permite să faci o mulțime de lucruri interesante.”

Un candidat care a adoptat IA poate lucra de zece ori mai repede. „IA nu este un lucru dificil. Nu trebuie să urmezi un curs de 10 ore. Pur și simplu accesează unul dintre aceste instrumente de IA – fie că vrei să folosești Gemini, ChatGPT sau orice altceva – și vorbește cu ele ca și cu un coleg. Cere-le să facă lucruri pentru tine.”

Principiul rămâne valabil pentru orice domeniu de activitate, spune Jain: „Poți fi un specialist în marketing sau un asistent juridic de nouă generație dacă adopți IA la scară largă.”

Sursa foto principală: Dreamstime.com