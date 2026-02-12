Șeful unei mari companii europene a dezvăluit cum încerca Jeffrey Epstein să se infiltreze în cercurile unor persoane influente

Axel Dumas, directorul general (CEO) al Hermès, a declarat joi că a rezistat încercărilor repetate ale lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, descriindu-l pe finanțist drept un „prădător financiar” care îl vizase în timpul unei bătălii corporative cu gigantul LVMH condus de cel mai bogat om din Europa, relatează Reuters.

Documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că Epstein i-a trimis de mai multe ori emailuri asistentei lui Dumas, în 2013 și 2014, cerând întâlniri cu acesta. Finanțistul care a murit în detenție în SUA în 2019, a contactat de asemenea brandul francez de lux pentru a solicita ca firma să îi proiecteze avionul privat. Hermès, una dintre cele mai mari companii din Europa raportat la capitalizarea bursieră (271 de miliarde de dolari), a refuzat.

„Cred că am fost o țintă: eram un CEO tânăr și eram în mijlocul afacerii LVMH. Era un prădător financiar”, a spus Dumas. Acesta a adăugat că Epstein, care fusese condamnat încă din 2008 la 18 luni de închisoare pentru solicitarea unei prostituate minore, „avea deja o reputație odioasă” în momentul în care a încercat să obțină întâlnirile cu el.

Dumas le-a spus jurnaliștilor că a fost abordat pentru prima dată de Epstein în 2013, într-o perioadă de tensiuni ridicate după ce LVMH, cel mai mare rival al Hermès, acumulase un pachet important de acțiuni în compania pe care o conducea. LVMH, gigantul francez fondat și condus de Bernard Arnault, cel mai bogat om din Europa, a negat întotdeauna că ar fi plănuit o preluare.

Șeful Hermès spune că Epstein s-a insinuat la un eveniment al companiei sale

Dumas a spus că s-a întâlnit cu Epstein o singură dată, în martie 2013, în timpul unui eveniment organizat într-un atelier Hermès. Epstein nu se afla pe lista participanților, dar a venit cu un grup în care se aflau regizorul de film Woody Allen și soția acestuia, potrivit șefului companiei franceze de bunuri de lux.

Reuters nu a putut verifica independent dacă Allen și soția sa se aflau într-un grup la care s-a alăturat Epstein la acel eveniment, însă noile documente publicate de Departamentul Justiției de la Washington au oferit numeroase detalii despre legăturile dintre regizor și finanțistul răposat.

„După aceea, a încercat de trei ori să se întâlnească cu mine și am refuzat de fiecare dată”, a declarat Dumas. „Nu pot să vă spun exact ce știam despre el sau ce nu, pentru că nu-mi pot aminti ce știam acum 13 ani, dar avea deja o reputație respingătoare”, a mai spus acesta.

Dosarele Departamentului de Justiție, inclusiv chitanțe de email pentru achiziții făcute în magazinele Hermès din Paris, arată că Epstein era un admirator al brandului francez, care se adresează ultra-bogaților, și că trimisese emailuri pentru a întreba dacă firma ar putea „să-mi proiecteze avionul”.

Într-un email către propria asistentă, Epstein a scris: „Găsește-l pe Axel Dumas la sediul Hermès din Paris”.

Emailurile arată de asemenea că asistenta lui Dumas a refuzat politicos invitațiile lui Epstein de a se întâlni cu el, în noiembrie 2013 și ianuarie 2014, invocând un „angajament anterior” și „o agendă foarte încărcată”.