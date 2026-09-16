Șeful uneia dintre cele mai mari companii din România anunță un scenariu apocaliptic: „Renault sau Ford Otosan pot produce mașini și în altă parte”

Dacă România nu ia măsuri riscă să se trezească că Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în România, avertizează Mihai Bordeanu, managing director al Dacia pentru Europa de Sud Est și șeful activităților din România, scrie site-ul Economica.

„Avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că Renault sau Ford Otosan pot produce mașini în România sau în altă parte. Vestea bună este că Dacia produce un model electric în Europa, nu în China. Vestea proastă este că îl produce în Slovenia, nu în România. Dacia Striker se produce în Turcia. Sunt două lupte pe care le-am pierdut”, a declarat Mihai Bordeanu la un eveniment organizat de Confederația Patronală Concordia.

Acesta a subliniat că România a început să nu mai fie competitivă: „Aceasta pentru că o mașină este făcută din metal. Unele piese le putem face la noi în uzină, altele vin de la furnizori. Și unele și altele, însă, sunt influențate de prețurile energiei, prețuri care sunt duble față de acum câțiva ani. Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor”.

Avertisment repetat

Bordeanu nu este la primul semnal de alarmă transmis. În urmă cu nici două săptămâni, la Paris, acesta lansa un avertisment pe aceeași temă, după cum a scris site-ul Profit.

„Până nu ne clarificăm pe axa asta de competitivitate, o curbă de competitivitate până la final de 2030, cu niște puncte de ameliorat, jaloane clare, nu cred că vom avea absolut nimic nou decis ca producție acolo. Sigur că continuăm să producem Bigster și Duster, însă deciziile referitoare la următoarele generații nu s-au luat.

Cumva mingea e în terenul Guvernului român, să aibă aici o abordare un pic mai tranșantă, mai clară, în primul rând, pentru că nu avem claritate, da, ca să știți că mie îmi place fotbalul. Ei au degajat în aut, da, deci trebuie să pună mingea înapoi în teren și să joace responsabil. Asta aștept”.

Tot atunci, Bordeanu mai atrăgea atenția asupra unor creșteri. „Salariile nu pot exploda permanent și depăși curba de inflație la Mioveni tot timpul, pentru că se pare că alți oameni, alți angajați din alte țări au înțeles lucrul ăsta”.

Iar în condițiile în care „segmentul ăsta tradițional Dacia, cel termic, nu crește, iar segmentul electric crește. Asta, practic, ne duce la o scădere a producției noastre undeva la 2 cifre. Da, producția scade, consecința e că va trebui să dăm oameni afară”, a spus Bordeanu, amintind de cei 1.700 de oameni la care compania deja a renunțat.

Acesta a mai avut un mesaj categoric pentru autoritățile de la București:

„Noi nu plecăm de la zero, noi plecăm de la 4 miliarde de euro care au fost investiți de Renault Grup în România și opinia generală e foarte simplă: nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro. Deci tratează-mă întâi ca un om care a pus pe masă 4 miliarde și ne auzim după aia”.