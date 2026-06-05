SelfPay, liderul pieței de Stații de Plată self-service din România, raporteaza rezultate record pentru anul 2025: profit net de 39,5 milioane lei și aproape 8 miliarde de lei procesați

SelfPay marchează cel mai bun an din istoria companiei, cu rezultate financiare și operaționale în creștere accelerată și o consolidare puternică a rolului său în infrastructura financiară locală.

Cel mai bun an din istoria companiei

În 2025, SelfPay a procesat tranzacții în valoare totală de 7,94 miliarde lei, în creștere cu 19% față de anul anterior, în timp ce numărul total de tranzacții a atins aproape 49 de milioane, cu 12.3% mai mult decat în 2024.

Pe fondul acestei evoluții, veniturile totale ale companiei au ajuns la 309,8 milioane de lei in 2025, în creștere cu 21,4%, in timp ce profitul net a înregistrat o creștere de 22.5%, atingând la finele anului valoarea de 39.5 milioane de lei.

Mai mult, rezultatele financiare confirmă forța si in acelasi timp eficienta modelului de business. EBITDA a înregistrat o creștere anuală de 27.1%, în pofida investițiilor masive în extinderea rețelei și diversificarea portofoliului, o performanță excepțională, care plasează SelfPay printre cele mai dinamice companii de tehnologie financiară din regiune.

Creștere accelerată și adopție tot mai puternică

Rezultatele reflectă o adopție tot mai mare a soluțiilor SelfPay și o utilizare din ce în ce mai frecventă a serviciilor disponibile, atât în rețeaua fizică, cât și în aplicația mobilă.

Într-un context în care digitalizarea serviciilor financiare accelerează, SelfPay reușește să combine accesibilitatea numerarului cu avantajele soluțiilor digitale, poziționându-se ca un punct central în viața de zi cu zi a utilizatorilor.

Cea mai extinsă rețea de Stații de Plată self-service din România

Rețeaua SelfPay a ajuns la aproape 13.000 de Stații de Plată la finalul anului 2025, cu aproximativ 1.000 de unități noi adăugate într-un singur an, menținând cel mai rapid ritm de expansiune din piață.

Stațiile sunt prezente în peste 3.000 de localități, oferind acces facil la peste 300 de servicii, de la plata facturilor și reîncărcări de telefonie mobilă, până la taxe, impozite și alte servicii financiare.

Ecosistem în expansiune și consolidarea super-app

Aplicația SelfPay Now a continuat să crească accelerat și a ajuns la aproape 900.000 de utilizatori la finalul anului, depășind pragul de 200 de servicii integrate și procesând tranzacții în valoare totală de peste 1 miliard de lei în 2025.

Creșterea aplicației a fost susținută de diversificarea constantă a serviciilor, SelfPay Now oferind utilizatorilor o experiență digitală completă pentru gestionarea activităților financiare și administrative de zi cu zi. Prin aplicație, utilizatorii pot transfera bani instant, depune numerar pe card prin rețeaua națională de Stații de Plată SelfPay, pot achita facturi, taxe și impozite, precum și accesa servicii dedicate zonei auto și gestionării vehiculelor, toate dintr-o singură platformă.

Pe parcursul anului, compania a continuat să își extindă portofoliul de servicii și funcționalități disponibile în aplicație, inclusiv prin lansarea serviciilor de plată a rovinietei, vinietei pentru Bulgaria și taxei de pod Fetești, împreună cu funcționalitatea premium „Garajul Meu”.

Prin reunirea acestor funcționalități într-o experiență simplă și intuitivă, aplicația își consolidează statutul de super-app dedicată gestionării plăților și serviciilor esențiale din viața de zi cu zi.

Performanță solidă și model de business scalabil

Performanța din 2025 confirmă eficiența modelului SelfPay, bazat pe integrarea dintre infrastructura fizică și cea digitală. Creșterea accelerată a volumelor, alături de diversificarea serviciilor, a susținut îmbunătățirea constantă a profitabilității și a poziției companiei în piață.

Rol strategic în infrastructura financiară din România

SelfPay își consolidează poziția de infrastructură esențială pentru plăți, contribuind la creșterea incluziunii financiare și la simplificarea accesului la servicii pentru milioane de români. Prin combinația dintre rețeaua extinsă și aplicația mobilă, compania oferă soluții relevante atât pentru utilizatorii digitali, cât și pentru cei care preferă plățile în numerar.

Declarație CEO

„2025 a fost anul în care SelfPay a trecut definitiv de la statutul de jucător relevant la cel de lider al unei noi categorii pe piața românească: infrastructura integrată pentru plățile și serviciile de zi cu zi. Am accelerat creșterea, am redesenat ecosistemul și am demonstrat, prin rezultate concrete, că strategia noastră nu doar funcționează, ci redefinește standardul industriei.”, a declarat Adrian Badea, CEO SelfPay.

Articol susținut de SelfPay