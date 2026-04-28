Semafoare inteligente care se fac automat roșii pentru șoferii ce depășesc viteza legală, instalate într-un mare oraș din țară

Primăria Brașov a instalat semafoare inteligente pe una dintre cele mai circulate artere ale orașului, Bulevardul Griviței, în zona pasajului Fartec, care se fac automat roșii atunci când șoferii depășesc viteza legală, scrie Brașov.net.

Sistemele au fost montate la două treceri de pietoni, în apropierea intersecției cu strada Codrii Cosminului și în zona Transgaz.

Radarele detectează viteza mașinilor, iar dacă limita legală este depășită, semaforul se schimbă pe roșu pentru aproximativ 10 secunde, obligând șoferul să oprească.

Potrivit autorităților locale, măsura a fost extinsă după ce un sistem similar a fost instalat anterior pe strada Lungă, unde patru astfel de sisteme au fost instalate.

În același timp, funcționarea semafoarelor pentru pietoni rămâne neschimbată. Traversarea se face în continuare prin acționarea butonului dedicat, iar sistemul inteligent intervine doar în cazul depășirii vitezei de către autovehicule.

