Semifinala Chefi la cuțite. Trei probe de foc, un jurat cu stele Michelin și multe emoții. Cine a prins Marea Finală de la Antena 1

Marea Finală a show-ului culinar Chefi la Cuțite va fi transmisă marți seară, de la ora 20:30, de Antena 1, moment în care plicurile sigilate vor dezvălui numele celor trei finaliști

Semifinala Chefi la cuțite, sezonul 17, a adus luni seară momente tensionate și emoții uriașe pentru concurenții evaluați la prima probă de celebrul Mauro Uliassi, un chef italian cu 3 stele Michelin.

Mauro Uliassi, desemnat Chef-ul Anului în Italia și inclus constant în topurile internaționale de elită, conduce de 36 de ani restaurantul care îi poartă numele în localitatea Senigallia, unitate care a ocupat inclusiv locul 12 în clasamentul celor mai bune restaurante din lume.

În semifinală au luptat zece concurenți, dintre care patru au provenit din echipa lui Chef Ștefan Popescu, doi de la Chef Orlando Zaharia, doi de la Chef Richard Abou Zaki și doi de la Chef Alexandru Sautner.

Pentru a doua probă, rolul de juriu a fost preluat de concurenții din sezonul 16 al emisiunii de la Antena 1. Aceștia au testat preparatele realizate în platou și au acordat notele în funcție de greșelile depistate în farfurii.

Ultima etapă a serii a constat în realizarea unui preparat reprezentativ. Farfuriile au fost degustate de cei patru chefi ai emisiunii.

Pe lângă presiunea probelor, în platou au curs multe lacrimi după ce concurenții au primit mesaje video neșteptate de susținere de la familiile lor.

Marea Finală

La finalul serii, după adunarea punctajelor din cele trei probe, producătorii au introdus numele celor trei finaliști în plicuri și le-au sigilat.

Numele finaliștilor vor fi aflate abia în această seară, la începutul emisiunii. Câștigătorul Chefi la Cuțite va pleca acasă cu trofeul sezonului și cu marele premiu de 30.000 de euro.