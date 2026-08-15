Semnal de la Cotroceni privind o lege pe care o așteaptă milioane de români. Condiția pe care o pune președintele pentru promulgare

Eugen Tomac, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că şeful statului nu va promulga niciodată legea salarizării unitare dacă actul normativ adoptat şi trimis pentru promulgare ar prevedea scăderi de salarii ale angajaţilor din sistemele de educaţie şi sănătate, informează News.ro.

„Legea salarizării este necesară pentru administraţia românească, dar aici vreau să fiu cât se poate de direct: preşedintele României niciodată nu va promulga o lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau ale celor din educaţie. Aici lucrurile sunt foarte clare, dar e nevoie de această lege”, a declarat Eugen Tomac, vineri seară, la B1 TV.

El a admis că atributul privind legea nu aparţine Administraţiei Prezidenţiale, însă cu toate acestea consilierul preşedintelui Radu Burnete a avut discuţii cu cei implicaţi pe acest subiect.

În ce privește desemnarea unui nou candidat de prim-ministru, Tomac a spus că președintele așteaptă în continuarea constituirea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul cabinet.

„PSD l-a propus pe domnul Grindeanu, PNL, USR, UDMR pe domnul Siegfried Mureşan. Oricare dintre cele două persoane, dacă ar fi desemnate mâine, nu au venit cel puţin până la această oră cu o majoritate în spate şi de aceea cred că discuţiile trebuie să continue exact prin prisma necesităţii de a reuşi un nou guvern şi pentru asta partidele trebuie să fie mult mai flexibile”, a comentat Eugen Tomac.

Totodată, Tomac a exclus scenariul alegerilor anticipate în cursul acestui an.

„Sigur că jocul anticipatelor este un exerciţiu politic, pentru unii poate fi doar marketing politic, pentru alţii doar un interes de moment, însă este riscant pentru că s-ar putea ca, după posibile alegeri anticipate, unii să ajungă la guvernare, alţii să îi critice. Ce facem, în fiecare an continuăm criza?”, a mai spus consilierul președintelui.