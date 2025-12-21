Semnal de la Kremlin privind negocierile de pace: „Aceste propuneri sigur nu îmbunătățesc documentul”

Cel mai important consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat duminică că este convins că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse propunerilor americane de către europeni și Ucraina, potrivit Interfax și Reuters.

„Nu este o previziune”, a declarat presei consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov.

„Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătățesc în mod sigur documentul și nu îmbunătățesc posibilitatea de a obține o pace pe termen lung.”

Negociatorii europeni și ucraineni au discutat modificările aduse unui set de propuneri ale SUA pentru un acord care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, deși nu este clar exact ce modificări au fost aduse propunerilor inițiale ale SUA.

Negociatorii americani s-au întâlnit sâmbătă cu oficialii ruși în Florida.

Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat presei, după întâlnirea cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, că discuțiile au fost constructive și vor continua duminică.

Citește și Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special

SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski nu a exclus această posibilitate, însă a spus că nu este „sigur” că formatul va duce la „rezultate noi”. Pe de altă parte, crede că discuțiile directe între reprezentanții Rusiei și Ucrainei ar putea duce la un schimb de prizonieri sau la un acord pentru o întrevedere a celor trei lideri: Putin, Trump și Zelenski.