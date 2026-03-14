Semnalul transmis de unul dintre „țarii” lui Trump: SUA ar trebui să-și declare victoria cu Iranul și să plece

David Sacks, „țarul” pentru inteligență artificială al Casei Albe, a declarat vineri că Statele Unite ar trebui să „declare victoria și să se retragă” din războiul cu Iranul, transmite Reuters, subliniind că acesta este un caz rar în care un oficial important administrația lui Donald Trump solicită ieșirea din conflictul cu Teheranul

„Este un moment potrivit pentru a declara victoria și a ieși din conflict”, a spus Sacks, responsabilul pentru criptomonede și inteligență artificială al lui Trump, într-o deflarație făcută la „All-In Podcast”.

Acesta, al căui titlu este de președinte al Comisiei de Consilieri Prezidențiali pentru Știință și tehnologie, a spus că Statele Unite au slăbit capacitățile militare ale Iranului.

„Sunt de acord că ar trebui să încercăm să găsim o cale de ieșire”, a explicat Sacks.

„Dacă escaladarea nu duce nicăieri, atunci trebuie să te gândești la cum poți dezamorsa conflictul. Dezamorsarea, cred eu, implică ajungerea la un fel de acord de încetare a focului sau la un fel de soluție negociată cu Iranul”, a mai declarat oficialul administrației Trump.