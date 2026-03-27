Semnătura lui Trump va apărea pe bancnotele americane, punând capăt unei tradiții de 165 de ani

Bancnotele americane vor purta semnătura lui Donald Trump începând din această vară, fiind pentru prima dată când un președinte în exercițiu semnează moneda americană, a anunțat joi Departamentul Trezoreriei, potrivit Reuters.

Bancnotele reproiectate, menite să marcheze cea de-a 250-a aniversare a independenței americane, vor renunța, de asemenea, pentru prima dată în 165 de ani, la semnătura trezorierului SUA, care raportează secretarului Trezoreriei și supraveghează Biroul de Gravură și Tipărire, Monetăria SUA și alte funcții ale Trezoreriei.

Primele bancnote de 100 de dolari cu semnătura lui Trump și a secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, vor fi tipărite în iunie, urmând ca alte bancnote să fie tipărite în lunile următoare. Este posibil ca noile bancnote să ajungă în circulație prin bănci abia după câteva săptămâni.

Trezoreria produce în continuare bancnote care poartă semnăturile secretarului Trezoreriei din timpul mandatului fostului președinte Joe Biden, Janet Yellen, și ale fostului trezorier Lynn Malerba.

Malerba va fi ultimul dintr-o linie neîntreruptă de trezoriere ale căror semnături au apărut pe moneda federală americană din 1861, când guvernul SUA a emis-o pentru prima dată.

Schimbarea semnăturii este cea mai recentă inițiativă a administrației Trump și a aliaților săi de a inscripționa numele președintelui pe clădiri, instituții, programe guvernamentale, nave de război și monede. Un comitet federal pentru arte, ai cărui membri au fost numiți de Trump, a aprobat săptămâna trecută designul unei monede comemorative de aur cu imaginea lui Trump.

Bessent a spus într-un comunicat că această măsură este potrivită pentru aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite, având în vedere creșterea economică puternică și stabilitatea financiară a țării în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

„Nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale țării noastre mărețe și ale președintelui Donald J. Trump decât bancnotele americane care îi poartă numele”, a afirmat Bessent.

Efortul de a introduce în circulație o monedă de 1 dolar cu chipul lui Trump a fost împiedicat de legile care interzic reprezentarea persoanelor în viață pe monedele americane.

O lege care reglementează tipărirea bancnotelor Rezervei Federale conferă Trezoreriei o largă libertate de a modifica desenele pentru a preveni falsificarea. Legea impune păstrarea anumitor elemente, inclusiv a cuvintelor „In God We Trust” (În Dumnezeu ne încredem), și permite doar portretele persoanelor decedate.

Desenele generale ale bancnotelor nu se vor schimba, cu excepția semnăturii lui Trump care o va înlocui pe cea a trezorierului, au declarat oficialii Trezoreriei. O machetă a bancnotei de 100 de dolari cu semnătura lui Trump nu este încă disponibilă imediat.