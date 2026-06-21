Despre absența lui Veștea: „A plecat Tăriceanu din PNL și el care chiar reprezenta ceva în partid”

Senatorul liberal Vasile Blaga a declarat duminică, la sosirea la Congresul PNL, că au plecat, pe rând, mulţi din PNL şi că s-a ales „praful şi pulberea”.

Vasile Blaga a declarat, despre lipsa lui Adrian Veștea și faptul că acesta nu mai candidează la șefia PNL că, „și-a făcut evaluările, că despre asta este vorba, și și-a dat seama că nu are nicio șansă. Iar dacă ar fi încercat și ne-am fi întâlnit săptămâna viitoare, lua și mai puține voturi”.

Întrebat despre boicotul unor colegi liberali, Vasile Blaga a răspuns: „E dreptul lor dacă nu doresc să participe”.

„Au mai plecat din PNL pe rând mulţi. A plecat domnul Tăriceanu, care chiar reprezenta ceva în partid, a făcut ALDE, s-a ales praful şi pulberea. Mai nou, îmi pare său să spun, a plecat şi domnul Orban. Şi?“, a declarat Vasile Blaga.

El consideră că nu vor pleca mulţi membri din organizaţiile în care liderii au declarat că nu îl susţin pe Ilie Bolojan.





