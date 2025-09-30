Curtea de Apel București a tranșat disputa dintre Asociația Steliștilor 1947 și Federația Română de Fotbal, în procesul privind suspendarea afilierii clubului FCSB.

Asociația Steliștilor 1947, organizație înființată în 2023, pentru a susține drepturile istorice ale echipei CSA Steaua București, a pierdut în instanță încercarea de a suspenda efectele afilierii FCSB la Federația Română de Fotbal și de a interzice clubului să participe în competițiile organizate de FRF.

Prin cererea depusă la Curtea de Apel București, AS 1947 solicita pe calea ordonanței președințiale blocarea afilierii FCSB, invocând că aceasta ar fi fost realizată ilegal și că afectează drepturile privind palmaresul și identitatea Stelei.

AS 1947 a susținut că FCSB nu are dreptul asupra istoricului sportiv al Stelei și că folosirea mărcii și a identității echipei ar aduce prejudicii de imagine și economice CSA Steaua.

