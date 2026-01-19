Separați de aproape 26 de ani, Al Bano și Romina Power își aruncă încă replici prin presă: „Mai bine tac, a câștigat mulți bani datorită mie”. Scânteile au plecat de la un cântec

Divorțați în 2012, după 42 de ani, cel mai cunoscut cuplu din istoria muzicii italiene în întreaga lume, se contrează în interviuri în presa din Peninsulă.

S-au căsătorit în 1970, au înregistrat 22 de albume care s-au vândut în peste 150 de milioane de exemplare și au devenit cunoscuți și iubiți în întreaga lume.

Al Bano Carrisi și Romina Power au divorțat în 2012, după ce se separaseră în 1999. Colaborarea artistică a celor doi a continuat, chiar dacă fiecare și-a văzut mai mult de cariera individuală. Recent, cei doi au cântat împreună în seara de Ajun a Anului Nou, în Polonia, la Katowice.

Recent, într-un podcast, Romina Power (74 de ani) a descris în termeni duri unul dintre cele mai de succes cântece ale celor doi, „Felicita” – Fericire.

„Nici măcar nu voiam să o înregistrez, credeam că e o melodie banală” , a spus Romina Power.

Al Bano: A câștigat bani buni datorită mie

Afirmația sa nu a scăpat netaxată de Al Bano (82 de ani), într-un interviu pentru ziarul Corriere della Sera: „Prefer să mă abțin, să tac. Păi, e ca și cum ai mușca mâna care te hrănește. A câștigat bani buni datorită mie”. Potrivit artistului, melodia și albumul din care făcea parte „ a depășit 20 de milioane (de exemplare vândute,n.red.), acum este un imn”.

În interviu, Al Bano vorbește despre mariajul său cu Romina. Spune că cei doi au fost fericiți împreună, iar apoi vorbește despre divorț.

„Când m-am cuplat cu ea, cuvântul „divorț” era ceva obișnuit în familia ei. Tatăl ei, mama ei, bunicii ei, toți erau divorțați. Știi cum se spune: „Saltul pe care îl face capra, îl face și iedul”. M-am gândit: „O să dureze doi sau trei ani”. Dar nu voiam să pierd nici măcar o zi din acea viață excepțională.”

Cuplul Romina-Al Bano a avut patru copii. A avut, pentru că unul dintre ei, Ylenia, a dispărut în ianuarie 1994 și nu a mai fost găsită niciodată, fiind declarată moartă în absență în 2014.

Al Bano s-a recăsătorit

După ce Romina Power a spus că „Nu încetezi niciodată să iubești pe cineva pe care l-ai iubit.” , Al Bano a luat puțină distanță: „Ei bine, cuvintele pot spune orice. A existat iubire, asta e de necontestat, chiar și după ce ne-am despărțit. Am adus copii pe lume, așa că e mai bine să facem pace decât război. Dar să numim asta iubire (acum, n.red.) e cam exagerat. „Anii aceia au trecut, frumoși și tragici, acum nu mai am timp pentru nostalgie. Am rămas singur. Dar apoi am găsit din nou primăvara. Și numele ei este Loredana Lecciso. Pentru mine, viața a început din nou. Și durează de 25 de ani.”