Surpriza de la Sănătate: Managerul spitalului de Ortopedie din București, alegerea lui Tomac pentru a prelua portofoliul

Șerban Dragosloveanu, medic chirurg ortoped și managerul Spitalului de Ortopedie-Traumatologie „Foișor”, este propunerea de ministru al Sănătății în Guvernul Tomac, potrivit surselor HotNews.

Dragosloveanu este manager de spital de 4 ani și este fiul unui alt medic celebru: ortopedul Călin Ion Dragosloveanu, care lucrează și el la Spitalul Foișor.

Șerban Dragosloveanu a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila” din București în anul 2011, iar în același an a devenit medic rezident la Spitalul „Foișor”, potrivit CV-ului său.

Propunerea ca Șerban Dragosloveanu să fie ministrul Sănătății vine după ce mai multe variante au „picat” în ultima săptămână. Printre numele vehiculate săptămâna trecută au fost managerul Spitalului Universitar din București, Cătălin Cîrstoiu, și Ștefan Busnatu, pro-rector UMF „Carol Davila” și medic cardiolog la Spitalul Bagdasar Arseni din București.

La începutul acestei săptămâni, în spațiul public a circulat informația că se caută o femeie care să conducă Ministerul Sănătății.

În acest context, în lumea medicală a fost vehiculat numele Corinei Silvia Pop, directorul medical al Spitalului Universitar de Urgență din București, numărul doi în conducerea spitalului după Cătălin Cîrstoiu. Varianta Corina Pop a picat, însă, ieri la negocieri, potrivit surselor HotNews.

În prezent, potrivit surselor HotNews, în Guvernul Tomac sunt două femei: Diana Morar – propunere pentru funcția de ministru al Muncii și Carmen Moraru – propunere pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene.