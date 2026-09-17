Serbia a inaugurat o fabrică de drone militare, în parteneriat cu o companie din Israel. De ce numele și locul sunt ținute la secret

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a inaugurat joi o fabrică de drone militare, exploatată împreună cu o companie israeliană al cărei nume nu a fost dezvăluit, în contextul în care Belgradul intenţionează să producă şi să exporte drone.

Anunţând deschiderea fabricii pe Instagram, Aleksandar Vucic nu a precizat nici locul unde se află fabrica şi nici numele companiei israeliene partenere, explicând că jurnaliştii nu au fost invitaţi la eveniment din cauza „confidenţialităţii procesului de producţie”, relatează Agerpres.

Însă, potrivit unor anchete publicate de reţeaua de jurnalism de investigaţie Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) şi de cotidianul israelian Haaretz, partenerul ar fi compania israeliană din domeniul apărării Elbit Systems, criticată pentru rolul său în operaţiunile din Fâşia Gaza şi Cisiordania.

„Am inaugurat o fabrică de asamblare de drone avansate de fabricaţie israeliană”, a scris Vucic pe reţeaua de socializare, adăugând că noua unitate „va produce echipamente destinate forţelor armate sârbe şi celor din alte ţări”.

„Proiectele noastre sunt ambiţioase. Credem că, împreună cu partenerii noştri israelieni, vom deschide cel puţin încă trei fabrici în toată Serbia”, a adăugat preşedintele sârb, publicând o înregistrare video cu vizita sa la această fabrică, alături de ambasadoarea Israelului, Avivit Bar-Ilan.

Potrivit BIRN şi Haaretz, Elbit Systems ar deţine 51% din societatea mixtă, iar grupul sârb de stat din domeniul armamentului Yugoimport-SDPR ar deţine restul de 49%. Fabrica urmează să producă drone cu rază scurtă şi lungă de acţiune.

Niciuna dintre părţi nu a comentat aceste informaţii.

Serbia a făcut obiectul unei atenţii sporite cu privire la exporturile sale de arme către Israel, care, potrivit anchetelor jurnalistice, au crescut de la 1,4 milioane de euro în 2023 la 42,3 milioane de euro în 2024.

În cursul unei vizite în Serbia întreprinse în acest an, raportoarea specială a ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, Francesca Albanese, apreciase că Belgradul rămâne unul dintre aliaţii „cei mai constanţi şi hotărâţi” ai Israelului, în pofida apelurilor lansate către mai multe ţări de a-şi restricţiona exporturile de arme din cauza războiului din Gaza.

Belgradul a anunţat, de asemenea, în ultimele luni o serie de noi achiziţii şi proiecte de producţie de armament, în timp ce liderii europeni îşi cresc cheltuielile pentru apărare.

Serbia este una dintre puţinele ţări din Balcanii de Vest care nu este membră a NATO şi a investit masiv în armata sa pentru a-şi „păstra neutralitatea”.

Cu toate acestea, Belgradul a menţinut legături strânse cu Moscova de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022 şi a achiziţionat în trecut arme ruseşti, notează agenția France Presse.