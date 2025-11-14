Serbia a încheiat în secret un acord cu compania ginerelui lui Donald Trump pentru a putea construi într-o zonă istorică protejată

Jared Kushner este căsătorit cu Ivanka Trump, prima fiică a președintelui ales al SUA, FOTO: John Nacion / Imago Stock and Peopșe / Profimedia Images

Guvernul sârb a înființat o societate mixtă cu o companie de dezvoltare imobiliară deținută de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, pentru a dezvolta un complex hotelier în Belgrad, acordând Serbiei termen până în luna mai a anului viitor pentru a demola clădirile existente, potrivit unor documente scurse în presa independentă sârbă, relatează The Guardian.

Radar, o revistă independentă de știri sârbă, a publicat ceea ce pare a fi un acord de investiții din 2024, care acordă firmei lui Kushner, Atlantic Incubation Partners LLC, o participație de 77,5% în joint venture, iar guvernului sârb o participație de 22,5%.

Compania mixtă a fost înființată pentru a reamenaja sediul forțelor armate sârbe din Belgrad, care a fost bombardat de NATO în 1999. Planul a provocat proteste în centrul orașului.

Steagul național sârb lângă clădirea fostului sediu militar federal din Belgrad, distrusă în timpul campaniei aeriene a NATO din 1999 împotriva Iugoslaviei. Imagine din 24 martie 2011 Foto: Aleksandar Stankovic / AFP / Profimedia

Pe lângă semnificația sa istorică ca loc al bombardamentelor NATO în timpul războiului din Kosovo, acesta avea statut protejat ca singura lucrare din Belgrad a arhitectului modernist al Iugoslaviei, Nikola Dobrović.

Guvernul sârb nu a contestat autenticitatea documentelor publicate. Deși acordul datează din februarie 2024, acesta a fost ținut secret și a devenit un punct fierbinte abia săptămâna trecută, după ce Adunarea Națională a Serbiei a adoptat o lege specială pentru a accelera dezvoltarea zonei ca „proiect de importanță pentru Republica Serbia”.

Noua lege elimină statutul cultural al zonei

Noua lege permite guvernului să ocolească controalele care au blocat progresul proiectului în luna mai, în așteptarea unei anchete care să stabilească dacă documentele prin care sediul central și-a pierdut statutul de monument cultural protejat au fost falsificate.

Conform acordului publicat de Radar, statul sârb era obligat să elimine statutul cultural al complexului și să finalizeze lucrările de demolare a clădirilor existente „într-un mod satisfăcător” pentru compania Atlantic Incubation a lui Kushner.

Dacă Serbia nu respectă termenul limită din luna mai a anului viitor pentru pregătirea șantierului pentru construcție, compania americană poate rezilia contractul „la discreția sa” și poate solicita o sumă substanțială ca costuri de reziliere, conform documentului publicat.

Acordul prevede închirierea gratuită a terenului pe o perioadă de 99 de ani, cu opțiunea de a transforma închirierea în proprietate deplină.

Proteste împotriva complexului

Adoptarea legii speciale a dat un nou impuls demonstrațiilor împotriva corupției organizate de studenți pe parcursul unui an, care au fost declanșate inițial de prăbușirea unei gări din orașul Novi Sad, tragedie soldată cu 16 decese.

Săptămâna aceasta, protestatarii au format un lanț uman și au pictat o linie roșie în jurul complexului sediului, în încercarea de a bloca vânzarea terenului pentru ceea ce se pare că este planificat a fi un complex hotelier, de apartamente și muzeu.

Adoptarea legii speciale care accelerează proiectul Kushner a venit într-un moment în care guvernul sârb al lui Aleksandar Vučić încearcă să câștige favorurile administrației Trump, după ce Washingtonul a impus sancțiuni companiei petroliere naționale NIS, din cauza participației majoritare deținute de Gazprom și Gazprom Neft din Rusia.