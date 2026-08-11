Serbia își amenință un vecin cu devierea apelor unui râu. UE încearcă să medieze disputa

Uniunea Europeană a subliniat marţi necesitatea dialogului între Serbia şi Kosovo pentru a-şi normaliza relaţiile, după ce Belgradul a ameninţat că va reduce debitul râului Ibar care ajunge la vecinul său, relatează EFE, preluată de Agerpres.

„Declaraţiile, inclusiv cele referitoare la posibile schimbări în debitul râului şi la măsurile adoptate, nu contribuie la acest obiectiv de a obţine o relaţie normală între Kosovo şi Serbia”, a declarat, la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt Anitta Hipper într-o conferinţă de presă a Comisiei Europene.

Ea a subliniat că „acest lucru poate fi realizat doar prin dialog” şi a reamintit că „progresul în dialogul dintre Belgrad şi Pristina este o condiţie prealabilă pentru ca oricare dintre părţi să poată avansa pe calea europeană”.

Preşedintele populist al Serbiei, Aleksandar Vucic, a ameninţat că va devia cursul râului Ibar şi va reduce debitul apei care ajunge în Kosovo ca represalii pentru ceea ce el denunţă ca fiind abuzuri asupra minorităţii sârbe din fosta sa provincie.

Ibarul, esențial pentru sistemul energetic din Kosovo

Râul Ibar îşi are izvorul în Muntenegru şi traversează Serbia înainte de a intra în Kosovo, revenind apoi în Serbia. În Kosovo, apele sale sunt acumulate în lacul artificial Ujmani (Gazivode, în limba sârbă), esenţial pentru aprovizionarea cu apă, irigaţii agricole şi producţia de energie electrică în regiune.

Preşedintele Vucic a justificat această ameninţare prin demolări ale unor locuinţe sârbeşti de pe malurile lacului Ujmani, pe care Belgradul le denunţă ca parte a unei politici de „uzurpare” a tot ce aparţine minorităţii sârbo-kosovare.

Kosovo a informat recent despre demolarea în luna iulie a 17 clădiri deţinute de sârbi pe malul lacului Ujmani, afirmând că demolările afectează proprietăţi construite în mod ilegal pe terenuri considerate importante din cauza poziţiei lor legate de resursele de apă şi energie.

Acţiunile au continuat chiar şi după ce UE şi OSCE au cerut săptămâna trecută autorităţilor kosovare să le oprească şi să respecte dreptul de proprietate şi procesul legal corespunzător, care, în opinia lor, nu a fost finalizat.

Kosovo şi-a declarat unilateral independenţa faţă de Serbia în 2008, iar Belgradul continuă să nu recunoască suveranitatea fostei sale provincii.